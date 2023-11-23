新聞女王丨何依婷冇為負評感不快　爆角色慘情多場喊戲：感謝觀眾給意見

▲ 何依婷話《新聞女王》的角色好慘！

由視后佘詩曼（阿佘）領軍的台慶劇《新聞女王》正在熱播中，劇集自播出以來有收視有口碑，深受觀眾力捧！

昨晚（11月22日）的高潮位提到何依婷被高海寧陷害致情緒崩潰，嬲爆問她為何要呃自己，又激動爆Seed單手反枱，眼神極度兇狠。

不少網民看到這幕後有讚有彈，有人指依婷演技唔夠班，相對高Ling的演出即場比下去，又指看得非常尷尬;但有人亦力讚依婷表現不錯，演情緒病患者的她做出那種感覺。

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努力進步做好自己

對於網民的評價，依婷接受TOPick訪問表示：「我覺得每個人都有不同意見，有人覺得尷尬 ﹑有人覺得不錯，而高Ling作為前輩，當然有很多學習的地方，自己會繼續努力進步。（看到負評會否不快？）不會，每個角色也令我成長，只要盡力做好，問心無愧就可以，反而感謝觀眾給意見，我會努力學習。」

談到這場反枱戲，依婷自揭拍第一次時導演和監製「唔收貨」：「因為他們覺得我不夠惡，再作出調整後，大家就見到這個版本，我都覺得要再惡多一點，因為曉薇這個角色有情緒病，她遭人利用後，個情緒應該會爆發得很激烈。（NG幾多次？）都拍了兩次，監製要我再惡些和大聲點。」

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做足準備功夫 心情沉重

問到今次要演患有情緒病的角色，事前做了甚麼準備功夫，依婷說：「我看了很多片關於抑鬱症，亦有與患情緒病的朋友聊天了解他們，又看了很多相關電影，花了很多時間準備。」

依婷預告之後陸續有不少喊戲，角色非常慘，故今次拍攝心情也較沉重：「我一向是開心樂觀的人，拍這套劇那幾個月心情很不舒服，非常不開心。」

她透露曾經有一日拍足十幾個鐘喊戲：「由第一場戲，喊到最尾那場，全日都不停喊，保持很低落的情緒，當時也很辛苦。」

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記者：陳曉柔

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