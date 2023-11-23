  • 26°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 13:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新聞女王丨何依婷冇為負評感不快　爆角色慘情多場喊戲：感謝觀眾給意見

娛樂 12:11 2023/11/23

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

何依婷話《新聞女王》的角色好慘！

由視后佘詩曼（阿佘）領軍的台慶劇《新聞女王》正在熱播中，劇集自播出以來有收視有口碑，深受觀眾力捧！

昨晚（11月22日）的高潮位提到何依婷被高海寧陷害致情緒崩潰，嬲爆問她為何要呃自己，又激動爆Seed單手反枱，眼神極度兇狠。

不少網民看到這幕後有讚有彈，有人指依婷演技唔夠班，相對高Ling的演出即場比下去，又指看得非常尷尬;但有人亦力讚依婷表現不錯，演情緒病患者的她做出那種感覺。

新聞女王丨馬國明毒舌奚落陳曉華　佘詩曼繼續爆金句：由我哋教觀眾點睇

努力進步做好自己  

對於網民的評價，依婷接受TOPick訪問表示：「我覺得每個人都有不同意見，有人覺得尷尬 ﹑有人覺得不錯，而高Ling作為前輩，當然有很多學習的地方，自己會繼續努力進步。（看到負評會否不快？）不會，每個角色也令我成長，只要盡力做好，問心無愧就可以，反而感謝觀眾給意見，我會努力學習。」

談到這場反枱戲，依婷自揭拍第一次時導演和監製「唔收貨」：「因為他們覺得我不夠惡，再作出調整後，大家就見到這個版本，我都覺得要再惡多一點，因為曉薇這個角色有情緒病，她遭人利用後，個情緒應該會爆發得很激烈。（NG幾多次？）都拍了兩次，監製要我再惡些和大聲點。」

點擊圖片放大
+7
+6

做足準備功夫  心情沉重

問到今次要演患有情緒病的角色，事前做了甚麼準備功夫，依婷說：「我看了很多片關於抑鬱症，亦有與患情緒病的朋友聊天了解他們，又看了很多相關電影，花了很多時間準備。」

依婷預告之後陸續有不少喊戲，角色非常慘，故今次拍攝心情也較沉重：「我一向是開心樂觀的人，拍這套劇那幾個月心情很不舒服，非常不開心。」

她透露曾經有一日拍足十幾個鐘喊戲：「由第一場戲，喊到最尾那場，全日都不停喊，保持很低落的情緒，當時也很辛苦。」

點擊圖片放大
+4
+3

最新影片推介：吳若希專訪

TOPick柴犬追星
香港人在北京丨吳若希初入行被珍姐指有諧星潛質　視每個角色為女一：配角也有人生

記者：陳曉柔

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

新聞女王丨細劉生入行40年演逾百部劇集　何啟南從失婚學習做寵妻暖男
11:52 2023/11/22
新聞女王丨細劉生入行40年演逾百部劇集　何啟南從失婚學習做寵妻暖男
新聞女王丨陳曉華認角色可憐感心痛　自言現實有底線不會作犧牲
13:52 2023/11/22
新聞女王丨陳曉華認角色可憐感心痛　自言現實有底線不會作犧牲
新聞女王丨高海寧新劇角色零底線搏上位　高Ling擺脫「花瓶」形象四度提名視后【多圖】
17:14 2023/11/22
新聞女王丨高海寧新劇角色零底線搏上位　高Ling擺脫「花瓶」形象四度提名視后【多圖】
新聞女王丨馬國明毒舌奚落陳曉華　佘詩曼繼續爆金句：由我哋教觀眾點睇
17:37 2023/11/22
新聞女王丨馬國明毒舌奚落陳曉華　佘詩曼繼續爆金句：由我哋教觀眾點睇
新聞女王丨林燕玲隔空回應麥詩敏　小飛俠：主播真係有人幫手帶耳機？
19:33 2023/11/22
新聞女王丨林燕玲隔空回應麥詩敏　小飛俠：主播真係有人幫手帶耳機？
新聞女王劇透丨第4集劇情預告　景仁當總主播主任慧心宣布辭職
21:07 2023/11/22
新聞女王劇透丨第4集劇情預告　景仁當總主播主任慧心宣布辭職
新聞女王丨佘詩曼馬國明台慶劇勾心鬥角　劇情披露+演員角色對照表
今日 11:18
新聞女王丨佘詩曼馬國明台慶劇勾心鬥角　劇情披露+演員角色對照表

你可能感興趣

新聞女王丨細劉生入行40年演逾百部劇集　何啟南從失婚學習做寵妻暖男
11:52 2023/11/22
新聞女王丨細劉生入行40年演逾百部劇集　何啟南從失婚學習做寵妻暖男
新聞女王丨陳曉華認角色可憐感心痛　自言現實有底線不會作犧牲
13:52 2023/11/22
新聞女王丨陳曉華認角色可憐感心痛　自言現實有底線不會作犧牲
新聞女王丨高海寧新劇角色零底線搏上位　高Ling擺脫「花瓶」形象四度提名視后【多圖】
17:14 2023/11/22
新聞女王丨高海寧新劇角色零底線搏上位　高Ling擺脫「花瓶」形象四度提名視后【多圖】
佘詩曼 何依婷 高海寧 娛樂人物職業 演員 電視劇 新聞女王 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間12:05）
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇