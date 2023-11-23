癌症殺手︱眼角離奇長痣5年突潰爛變大　84歲老伯揭患皮膚癌

▲ 眼角離奇長痣5年突潰爛變大，84歲老伯揭患皮膚癌。

身上離奇長痣切勿輕視！内地一名84歲老伯在5年前突然發現左眼眼角長痣，但一直未有理會，直至今年，眼角的痣突然變大甚至潰爛，求醫竟得知這粒「痣」是皮膚癌。

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據西安醫學院第一附屬醫院日前發佈的一則個案：家住陝北的一名84歲老伯，5年前眼角突然長痣，但因不痛不癢，因此多年來未有理會。直至今年，老伯發現眼角痣突然變大，中間還出現破損，潰爛面積增大。老伯心感不妙求醫，醫生第一時間便懷疑左眼痣破損，是皮膚癌中的「基底細胞癌」，需手術切除。但由於眼角痣位置尷尬，術後或令左側眼部受到不便影響，建議患者轉到西安大醫院治療。

於是，患者再到西安醫學院第一附屬醫院整形燒傷美容科門診求醫。鑒於患者心臟功能不好，有嚴重的心律不整，不宜長時間麻醉。醫生要求患者術前一周服藥調整後，手術方案決定採用鼻背內眥皮膚腫瘤切除額部軸型皮瓣轉移修復的方法，耳軟骨移植修補瞼板缺損、上臂取皮遊離植皮，修復腫瘤切除後的創面，盡可能保護了左眼形態；而術後病理亦證實患者確實是基底細胞癌。3個月後，患者恢復良好，沒有復發，更大讚看不出手術痕跡，後悔當初沒有及早求醫，直言以後再發現問題絕不耽誤。

醫院提醒，基底細胞癌是最常見的皮膚惡性腫瘤，雖生長較為緩慢，較少擴散轉移，但仍可局部浸潤性生長，破壞組織和器官，造成器官功能障礙，甚至危及生命。

皮膚突現斑點或屬癌症徵兆

根據「香港癌症基金會」資料，皮膚癌是皮膚細胞的惡性增生，其中一種早期徵狀是在皮膚出現墨痣，它們大部分對身體均為無害，可是當這些癦痣有所變化，便要當心是皮膚癌來襲。例如形狀、大小或顏色出現不尋常變化，且持續數星期仍未回復正常，就應求醫作進一步檢查。

點撃睇3類皮膚癌發病率、症狀及嚴重性：

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皮膚科專科醫生史泰祖曾受訪表示，皮膚癌有3種，包括基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma， BCC ）、鱗狀細胞癌（Squamous Cell Carcinoma，SCC）及黑色素瘤 （Melanoma ），當中又以基底細胞癌最為常見。患者以白皮膚者居多，且30歲或以上、及長時間在烈日下工作的人士，屬高危一族。點擊睇皮膚斑點5項特徵：

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治療及預防方法

史泰祖表示，基底細胞癌不會擴散、較易治療及致命率低，以手術﹑冷凍﹑激光或電療便可切除腫瘤 。惟有一定復發機會，以西方人為例，在完成切除手術後，5年內有一半機會復發。他建議，市民日常出外時可塗30度的防曬產品，如陽光過猛，才塗40度或以上；亦可帶備帽子﹑雨傘等用品遮擋陽光。定期自我檢查也有助防範皮膚癌。

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責任編輯：羅嘉欣