易服癖︱接連發生易服男潛入校園　揭二手女校校服網上出售最貴標價$2588

▲ 二手校服在網上有價有市！

本港接連發生「易服男」潛入校園事件，上月20日牛池灣傳統名女校德望學校遭一名易服男潛入，警方其後拘捕一名30歲男文員。警方調查相信，疑犯假扮女生藏匿女校廁格企圖偷窺及偷拍。

相隔一個月，即本月20日長沙灣佛教大雄中學遭一名穿校服女裙易服男在午膳時件潛入，警方調查後以涉嫌遊蕩罪拘捕一名36歲男子，消息指他是一名醫生，在醫療中心任職。該兩名疑犯均容易獲得校服，原來二手校服在網上有價有市，一些賣家在二手買賣平台以超高價，售賣有「使用痕跡」的女生二手校服，售價遠遠高於全新的校服，其中最高甚至開價2588元！

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家長指疑涉色情成分

據HOY TV節目《一線搜查》報導，記者「放蛇」假扮買家接觸網售二手校服賣家，對方自稱是學生，5年內累積近600次銷售記錄。售價由數百元至數千元不等，當中最貴的一套女生校服標價2,588元。該校服包含10件同一間女校的運動校服衫褲，與及一件九成新的二手泳衣，均屬於黃大仙一間知名傳統女名校，購買該套校服，可獲贈內衣褲「小禮物」，包括著過的泳衣、絲襪，甚至內衣褲，真相耐人尋味，當中實物照更附上女生著校服相，有家長受訪時懷疑涉及色情成分，當中送的「小禮物」，動機可能並非單純環保循環再用。

▲ 家長憂心當中涉及色情成分。

而這位賣家，堅拒面交只願郵寄貨品，《一線搜查》節目組遲遲未有回覆賣家是否購買，對方即以送贈「用過」絲襪為噱頭，催促早作購買決定，揚言「有好多人問緊校服同絲襪」。

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全新校服僅$350

《一線搜查》向校服公司查詢，一套全新的冬季校服，恤衫連半截裙約售350元，但這些賣家在二手平台出售的二手女生校服，卻標價五、六百元，甚至逾千元，又送底裙、絲襪等等，二手價竟遠遠高於全新價。

性治療師：過度沉溺需輔導

節目找來性治療師何慕詩訪問，她在節目中表示，一些人會透過穿校服得到性興奮，若過度沉溺，便需要找專業人士輔導。

▲ 警方很快拘捕了潛入德望學校的易服疑犯，檢獲不同學校的校服裙。 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

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責任編輯：王明芳