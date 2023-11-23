靚媽精明眼｜香港萬怡酒店自助餐買一送一　$323任食生蠔蟹腳+聖誕65折優惠

▲ 香港萬怡酒店自助餐買一送一，$323任食即開生蠔及蟹腳等。（KKday圖片）

沙田萬怡酒店MoMo Café自助餐向來抵食，口碑不俗。KKday今日（23日）上午推出「香港萬怡酒店自助餐買一送一」優惠，平均每人$323起品嚐生蠔海鮮自助晚餐，同場亦有聖誕節自助餐65折早鳥優惠，有興趣要搶購喇！

最新影片推介：

MoMo Café現正進行「檳城美饌•生蠔海鮮自助晚餐」，包括任食即開生蠔和雪場蟹腳等冰鎮海鮮及刺身。熱葷方面有即切帶骨肉眼牛排、泰式香葉燒原條比目魚及多款東南亞風味菜色。此外，不要錯過餐廳招牌特色石烤比薩啊，還有12款口味的Mövenpick雪糕供應。

至於12月即將推出「經典節日美饌•生蠔海鮮自助晚餐」，提供即開生蠔、雪場蟹腳、冰鎮鮮蝦、愛爾蘭黃金螺、鮮蜆、黑殼青口、新鮮刺身，還有周打海鮮湯、法式龍蝦濃湯、三文魚威靈頓等，甜品方面一樣有12款口味Mövenpick雪糕，再加上聖誕原木蛋糕和節慶曲奇餅等，屆時還會提供無限暢飲時代及好卡頓生啤。

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優惠詳情

預訂日期：2023年11月23日至11月29日23:59

地址：西營盤干諾道西167號

1. 【KKday 9周年快閃限量搶–買一送一】

「檳城美饌•生蠔海鮮」自助晚餐

用餐日期：2023年11月23日至11月30日

用餐時間：18:30–21:30

優惠價：星期一至四$646/2位，平均$323/位（原價$1,184/2位）

星期五至日、公眾假期及前夕$682/2位，平均$341/位（原價$1,250/2位）

2. 【KKday 9周年快閃限量搶–買一送一】

經典節日生蠔海鮮自助晚餐

用餐日期：2023年12月1日至12月30日（12月23–26及31日除外）

用餐時間：18:30–21:30

優惠價：星期一至四$646/2位起，平均$323/位（原價$1,184/2位）

星期五至日、公眾假期及前夕$682/2位，平均$341/位 （原價$1,250/2位）

▲ （KKday圖片）

3. 【KKday 9周年優惠– 低至55折】

「檳城美饌•生蠔海鮮」/ 經典節日生蠔海鮮自助晚餐

優惠價：星期一至四成人$350/位，小童（12歲以下）$240/位，長者（65歲以上）$324/位

（原價成人 $592/位，小童$405/位，長者$548/位）

星期五至日、公眾假期及前夕成人 $426/位，小童（12歲以下）$299/位，長者（65歲以上）$396/位

（原價成人 $625/位，小童$438/位，長者$581/位）

4. 【KKday 早鳥優惠–低至65折】

聖誕及新年經典節日自助晚餐

用餐日期：12月23-26及31日限定

用餐時間：12月23–25日 17:30–19:30 / 20:00–22:30

12月26、31日 18:30–21:30

優惠價：成人$449/位，小童（12歲以下）$321/位，長者（65歲以上）$419/位

（原價成人 $735/位，小童$559/位，長者$691/位）

*以上已包括原價加一服務費

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責任編輯：林綺玲