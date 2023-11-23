  • 26°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 13:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼｜香港萬怡酒店自助餐買一送一　$323任食生蠔蟹腳+聖誕65折優惠

親子好去處 12:23 2023/11/23

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

香港萬怡酒店自助餐買一送一，$323任食即開生蠔及蟹腳等。（KKday圖片）

沙田萬怡酒店MoMo Café自助餐向來抵食，口碑不俗。KKday今日（23日）上午推出「香港萬怡酒店自助餐買一送一」優惠，平均每人$323起品嚐生蠔海鮮自助晚餐，同場亦有聖誕節自助餐65折早鳥優惠，有興趣要搶購喇！

最新影片推介：

TOPick一分鐘
一人一花丨幼兒園小學生一人一花計劃 5大種植萬壽菊貼士

MoMo Café現正進行「檳城美饌•生蠔海鮮自助晚餐」，包括任食即開生蠔和雪場蟹腳等冰鎮海鮮及刺身。熱葷方面有即切帶骨肉眼牛排、泰式香葉燒原條比目魚及多款東南亞風味菜色。此外，不要錯過餐廳招牌特色石烤比薩啊，還有12款口味的Mövenpick雪糕供應。

至於12月即將推出「經典節日美饌•生蠔海鮮自助晚餐」，提供即開生蠔、雪場蟹腳、冰鎮鮮蝦、愛爾蘭黃金螺、鮮蜆、黑殼青口、新鮮刺身，還有周打海鮮湯、法式龍蝦濃湯、三文魚威靈頓等，甜品方面一樣有12款口味Mövenpick雪糕，再加上聖誕原木蛋糕和節慶曲奇餅等，屆時還會提供無限暢飲時代及好卡頓生啤。

點擊圖片放大
+4
+3

優惠詳情

預訂日期：2023年11月23日至11月29日23:59
地址：西營盤干諾道西167號

1. 【KKday 9周年快閃限量搶–買一送一】
「檳城美饌•生蠔海鮮」自助晚餐

用餐日期：2023年11月23日至11月30日
用餐時間：18:30–21:30
優惠價：星期一至四$646/2位，平均$323/位（原價$1,184/2位）
           星期五至日、公眾假期及前夕$682/2位，平均$341/位（原價$1,250/2位）

2. 【KKday 9周年快閃限量搶–買一送一】
經典節日生蠔海鮮自助晚餐

用餐日期：2023年12月1日至12月30日（12月23–26及31日除外）
用餐時間：18:30–21:30
優惠價：星期一至四$646/2位起，平均$323/位（原價$1,184/2位）
           星期五至日、公眾假期及前夕$682/2位，平均$341/位 （原價$1,250/2位）

（KKday圖片）

3. 【KKday 9周年優惠– 低至55折】
「檳城美饌•生蠔海鮮」/ 經典節日生蠔海鮮自助晚餐

優惠價：星期一至四成人$350/位，小童（12歲以下）$240/位，長者（65歲以上）$324/位
          （原價成人 $592/位，小童$405/位，長者$548/位）
           星期五至日、公眾假期及前夕成人 $426/位，小童（12歲以下）$299/位，長者（65歲以上）$396/位
          （原價成人 $625/位，小童$438/位，長者$581/位） 

4. 【KKday 早鳥優惠–低至65折】
聖誕及新年經典節日自助晚餐

用餐日期：12月23-26及31日限定
用餐時間：12月23–25日 17:30–19:30 / 20:00–22:30
              12月26、31日 18:30–21:30

優惠價：成人$449/位，小童（12歲以下）$321/位，長者（65歲以上）$419/位
          （原價成人 $735/位，小童$559/位，長者$691/位） 

*以上已包括原價加一服務費

【訂購連結】

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：林綺玲

相關文章

港媽掃貨︱深圳Costco超市明年1月開幕　提早登記會員慳¥100即睇入會教學
13:37 2023/11/22
港媽掃貨︱深圳Costco超市明年1月開幕　提早登記會員慳¥100即睇入會教學
靚媽精明眼丨8度海逸酒店一連7日3大快閃優惠　聖誕食自助餐送住宿+餐飲買2送1
12:30 2023/11/22
靚媽精明眼丨8度海逸酒店一連7日3大快閃優惠　聖誕食自助餐送住宿+餐飲買2送1
靚媽精明眼丨澳門新濠影滙水上樂園買一送一　$281玩盡16大遊樂設施【附暢玩攻略】
12:19 2023/11/21
靚媽精明眼丨澳門新濠影滙水上樂園買一送一　$281玩盡16大遊樂設施【附暢玩攻略】

你可能感興趣

港媽掃貨︱深圳Costco超市明年1月開幕　提早登記會員慳¥100即睇入會教學
13:37 2023/11/22
港媽掃貨︱深圳Costco超市明年1月開幕　提早登記會員慳¥100即睇入會教學
靚媽精明眼丨8度海逸酒店一連7日3大快閃優惠　聖誕食自助餐送住宿+餐飲買2送1
12:30 2023/11/22
靚媽精明眼丨8度海逸酒店一連7日3大快閃優惠　聖誕食自助餐送住宿+餐飲買2送1
靚媽精明眼丨澳門新濠影滙水上樂園買一送一　$281玩盡16大遊樂設施【附暢玩攻略】
12:19 2023/11/21
靚媽精明眼丨澳門新濠影滙水上樂園買一送一　$281玩盡16大遊樂設施【附暢玩攻略】
著數優惠 親子活動 自助餐 酒店 美食 晚餐 聖誕節

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間12:05）
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇