  • 26°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 13:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

代孕風險︱白人夫妻找代孕生仔驚現亞裔樣　揭代孕公司植錯胚胎人夫1舉動捱轟

家事百科 12:56 2023/11/23

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

一對白人夫妻透過代母生仔，怎料孩子出生後外表卻是亞洲特徵，最後揭發代孕公司誤植胚胎，人夫網上討論是否應該棄養。

找代孕生仔竟貨不對辦並非親生？歐美一對白人夫妻希望能夠生孩子，40多歲的妻子卻屢次流產，並被診斷出患有多囊卵巢綜合症，夫婦決定找代理孕母生仔，怎料孩子出生後外表卻完全是亞洲種族的特徵，令兩人相當錯愕，最後揭發是代孕代理公司誤植胚胎！人夫坦言無法全心撫養無血緣關係的寶寶，正考慮是否棄養，引起網民兩極看法。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
一人一花丨幼兒園小學生一人一花計劃 5大種植萬壽菊貼士

根據英國每日鏡報報道，該名人夫早前在Reddit討論區發帖，分享了他們兩難的處境。夫婦在幾次流產後遭受了多年的心碎，皆因兩人已經年過40，妻子卻有多囊卵巢綜合症，三次受孕失敗都流產告終。夫妻最終花了大筆金錢，決定求助於代孕媽媽來實現他們成為父母的願望。懷孕過程中，夫妻倆一直和代理孕母保持良好關係，非常期待寶寶誕生那刻。

BB擁黑髮啡眼睛

不過當寶寶順利出生後，夫妻兩人卻感到晴天霹靂！當兩人看到孩子時，嬰兒竟有亞洲特徵，包括黑髮和棕色眼睛，而夫妻都是白人，完全沒有遺傳到夫妻倆的金髮碧眼。兩人立即向醫生要求進行DNA測試，事實證明，代孕公司和精子庫使用了錯誤的精子，而該男子實際上並不是嬰兒的父親。代理公司表示這是「極其罕見」的混淆，並願意提供經濟補償。

網民意見兩極

人夫指：「我們不在乎種族，我們只是因為孩子無血緣關係而感到不安。我是不是想對該機構採取法律行動而不保留孩子，我是混蛋嗎？」。他補充，代理孕母本身已經有5名小孩，無法再收養這名無辜的小朋友，因此他們考慮找慈善機構幫忙找人收養孩子。帖子超過4,000人在評論，引起網民兩極看法，許多人譴責他放棄無辜生命，不過也有網民能理解夫妻的處境，其後該帖子已被刪除。

更多網民留言點擊以下圖片：

點擊圖片放大
+6
+5

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

校長專欄丨參觀「天使花園」紀念流產胎　基灣校長推生死教育帶學生反思生命本質
14:21 2023/11/13
校長專欄丨參觀「天使花園」紀念流產胎　基灣校長推生死教育帶學生反思生命本質
父女戀｜聘代母生下22位子女每周奶粉錢達4萬 富商入獄太太轉型當KOL養育子女
17:46 2023/11/04
父女戀｜聘代母生下22位子女每周奶粉錢達4萬 富商入獄太太轉型當KOL養育子女
不婚不生丨好友周五下班「快閃東京過周末」　男子羡慕：不婚不生太輕鬆
16:25 2023/10/27
不婚不生丨好友周五下班「快閃東京過周末」　男子羡慕：不婚不生太輕鬆

你可能感興趣

校長專欄丨參觀「天使花園」紀念流產胎　基灣校長推生死教育帶學生反思生命本質
14:21 2023/11/13
校長專欄丨參觀「天使花園」紀念流產胎　基灣校長推生死教育帶學生反思生命本質
父女戀｜聘代母生下22位子女每周奶粉錢達4萬 富商入獄太太轉型當KOL養育子女
17:46 2023/11/04
父女戀｜聘代母生下22位子女每周奶粉錢達4萬 富商入獄太太轉型當KOL養育子女
不婚不生丨好友周五下班「快閃東京過周末」　男子羡慕：不婚不生太輕鬆
16:25 2023/10/27
不婚不生丨好友周五下班「快閃東京過周末」　男子羡慕：不婚不生太輕鬆
生育 懷孕 人工受孕 網絡熱話

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間12:05）
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇