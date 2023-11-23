代孕風險︱白人夫妻找代孕生仔驚現亞裔樣　揭代孕公司植錯胚胎人夫1舉動捱轟

▲ 一對白人夫妻透過代母生仔，怎料孩子出生後外表卻是亞洲特徵，最後揭發代孕公司誤植胚胎，人夫網上討論是否應該棄養。

找代孕生仔竟貨不對辦並非親生？歐美一對白人夫妻希望能夠生孩子，40多歲的妻子卻屢次流產，並被診斷出患有多囊卵巢綜合症，夫婦決定找代理孕母生仔，怎料孩子出生後外表卻完全是亞洲種族的特徵，令兩人相當錯愕，最後揭發是代孕代理公司誤植胚胎！人夫坦言無法全心撫養無血緣關係的寶寶，正考慮是否棄養，引起網民兩極看法。

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根據英國每日鏡報報道，該名人夫早前在Reddit討論區發帖，分享了他們兩難的處境。夫婦在幾次流產後遭受了多年的心碎，皆因兩人已經年過40，妻子卻有多囊卵巢綜合症，三次受孕失敗都流產告終。夫妻最終花了大筆金錢，決定求助於代孕媽媽來實現他們成為父母的願望。懷孕過程中，夫妻倆一直和代理孕母保持良好關係，非常期待寶寶誕生那刻。

BB擁黑髮啡眼睛

不過當寶寶順利出生後，夫妻兩人卻感到晴天霹靂！當兩人看到孩子時，嬰兒竟有亞洲特徵，包括黑髮和棕色眼睛，而夫妻都是白人，完全沒有遺傳到夫妻倆的金髮碧眼。兩人立即向醫生要求進行DNA測試，事實證明，代孕公司和精子庫使用了錯誤的精子，而該男子實際上並不是嬰兒的父親。代理公司表示這是「極其罕見」的混淆，並願意提供經濟補償。

網民意見兩極

人夫指：「我們不在乎種族，我們只是因為孩子無血緣關係而感到不安。我是不是想對該機構採取法律行動而不保留孩子，我是混蛋嗎？」。他補充，代理孕母本身已經有5名小孩，無法再收養這名無辜的小朋友，因此他們考慮找慈善機構幫忙找人收養孩子。帖子超過4,000人在評論，引起網民兩極看法，許多人譴責他放棄無辜生命，不過也有網民能理解夫妻的處境，其後該帖子已被刪除。

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責任編輯：王明芳