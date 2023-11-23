金像影后丨《畢打自己人》演員Re U兼為毛舜筠慶生　當年為陳茵媺被鬧毛姐代出頭

▲ 毛姐獲陳茵媺等一班後輩賀壽。

金像影后毛舜筠（毛姐）縱橫影視圈多年，向來沒有架子的毛姐對後輩可謂照顧有加，合作完可以成為好友！

2008年，毛舜筠獲TVB邀請回巢，擔正《畢打自己人》女主角，相隔十多年，毛姐跟一眾演員依然保持聯絡。昨晚 (11月23日)毛姐上戴跟陳茵媺、李思捷、徐榮和趙希洛的合照，相約聚舊之餘，更為毛姐補祝63歲生日。

【明星凍齡】毛舜筠穿小背心零贅肉 每天拉筋+吃7分飽令體型40年不變

毛姐Amiee以姊妹相稱

當中毛姐寫道：

我的弟妹

自2008年合作相識至今，難能可貴的友誼💕

#繼續慶祝生日月

曾跟毛姐合作電影的柳應廷留言：「happy birthday mami」，毛姐即回覆：「thanks son」兼附上心心圖案！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

提拔後輩照顧有加

另外毛姐跟陳茵媺曾合作處境劇《畢打自己人》及《天天天晴》，兩人不時相約Hightea外，早年毛姐奪得金像影后時，Amiee跟毛姐慶祝兼吻賀對方。

08年演出《畢打自己人》時，毛姐對仍是新人的鄭欣宜及Aimee照顧有加，於節目《最佳女主角》中，毛姐曾提到當年欣宜跟Aimee要拍攝一場喊戲，在床上聊天的她們提及自己的身世，一時感觸爆喊。

當時毛姐見到一名燥底導演在控制室以粗口「開咪」鬧爆，打斷兩人情緒，令毛姐感心痛。

▲ 早年，毛姐接受節目《最佳女主角》訪問。

見新人被鬧毛姐感肉赤

毛姐於節目中說：「我覺得她們很可憐，為甚麼會這樣，其實廠裡面應該好安靜，讓她們好好演這幕戲，但為何變成這樣子，當時我不想插手任何事，因為在我眼裡，導演是最權威，不可以干預。」

但最後毛姐為兩位「小朋友」出頭，她說：「看到兩個女兒這樣，我好難過，到拍完這場戲，她們很叻女，做得好好。與此同時，導演落來了，我請導演去一個好安靜的地方。」

毛姐續說：「我跟他說：『導演，請你唔好用咪，特別是剛剛那種情況，一場感情戲，演員真的要好安靜去投入，她們演得好好，真的不需要開咪鬧，特別是感情戲，我請導演以後不要這樣，我說『我好肉赤呀』，請你不要這樣子。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【爆谷一周】毛舜筠提點Edan咬字要清晰 毛姐與阿談眼神交流感覺似梁朝偉

捱冷教Edan演戲

有「鏡媽」之稱的毛姐，連續3部電影跟MIRROR成員結片緣，毛姐跟呂爵安於《過時‧過節》合作，毛姐曾於TOPick訪問大爆拍攝期間為令呂爵安添信心，捱冷在片場陪伴對方兼監場，在旁擔任她的「演戲導師」，毛姐說：「每一次我都會出現幫他和Anson對劇本，希望節奏上拿挰得準確點，他們在喜劇上表現不錯，但拍劇情片演繹方式有所不同。」

毛姐對後輩很加以照顧，她說：「我很想傳承下去，並非得個講字，心裡好想幫他們。另外拍電影是團隊工作，如果其他人演得不好，我都會有遺憾。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介：吳若希專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R