養老生活｜女大學生試住內地養老院月繳$3300包食住　大讚：這是甚麼神仙日子

▲ 內地有女大學生試住養老院，大讚「這是甚麼神仙日子」。

不少長者對老人院較為抗拒，但內地近日就有兩名女大學生反其道而行，嘗試入住養老院，結果對院內的服務及設施非常滿意，更大讚院內生活是「神仙日子」，玩到樂不思蜀、不願回家。

最新影片：

現年22歲的00後大學生「瑤妹」近日在小紅書上載影片，分享帶朋友試住養老院的體驗。從片段可見，養老院房間明亮寬敞，有兩張獨立大床，更附有私人浴室，十分乾淨企理。此外，房內的落地窗亦提供充足日照，令兩位少女十分興奮。

除了設備新淨，養老院的服務亦頗為完善，早上會有職員將早餐送到房間，亦有叫醒服務；而院內伙食有四餸一湯，兩位少女更大讚飯菜的味道比家裏及宿舍飯堂更好。此外，院內也提供不少消閒活動，包括打麻雀、唱卡拉OK、打桌球、畫畫等，動靜皆宜。

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「瑤妹」在片末透露，養老院的收費大約是一個月人民幣3,000至4,000元（約港幣3,300至4,400元），並表示對院內設施、活動及服務非常滿意，不想回家：

包吃包住還有帥哥每天伺候，這是神仙日子！

影片發布後，截至目前獲得4.3萬讚好，不少網民慨嘆入住養老院，與租房和住酒店相比，其性價比更高，紛紛表示有興趣入住，「我先去排個隊」、「等我錢賺夠了我直接入住安養院好嘛」。不過亦有人質疑片段的真實性，認為「瑤妹」過度美化養老院：「很多養老院的環境都沒這麼好，真就等死」，亦有人擔心養老院「易入難出」，無法自由外出，長住會有被困的感覺，「讓你天天在這又不能出門玩，真的會瘋的」。

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責任編輯：羅嘉欣