周末好去處｜HBX Market售少爺占珍藏　期間限定二手時尚店K11 MUSEA登場

▲ 星仔記古著店自2018年創辦。

電商平台HBX Market期間限定店將於本周首次登陸香港，把復古與二手時尚帶到K11 MUSEA全新藝術及文化創意空間CEMENT。是次將集合HBX Archives的稀有珍品，並由一眾本地創作者及時尚名人kayan9896及少爺占等將帶來獨一無二的二手單品，與大家一同發掘每件單品的故事。

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HBX Market將展示多件曾備受喜愛及珍而重之的精美產品，當中合作單位包括：

FIBER：探索過去之美和當今永續時尚的二手古著概念店，將展示一系列其精心策劃的產品，邀請訪客探索每件作品中的獨特魅力。

hideandseek：匯集來自日本和世界各地新晉品牌的時尚選物店，旨在為客人創造獨特而有趣味的購物體驗。奉行簡約及功能為上的選物哲學，注重細節，風格涵蓋軍事、極簡主意、戶外、休閒等。

▲ 少爺占等將帶來獨一無二的二手單品。

星仔記：位於深水埗的古著店，店內每件二手服飾由店主精心及親手挑選，具有獨特的風格。通過古著商品鼓勵更多人對古著的認識和熱愛是星仔記的品牌理念。

WHERE.：香港一家生活時尚選物店，專注於選擇具有歷史和簡約風格的品牌，旨在讓顧客體驗高品質服飾的魅力。

kayan9896及少爺占售出單品所得的部分利潤，將直接用於支持香港首個大型眾籌平台Share for Good。

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HBX Market

地址：K11 MUSEA 地下G31 CEMENT MUSE EDITION

時間：11月25、26 日（11am-9pm）

記者：李越樺