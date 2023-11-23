【小學人文科】人文科框架配合愛國主義教育　小三須學國安法及駐港解放軍

▲ 教育局公布小學人文科課程框架。（曾耀輝攝）

從小學常識科分拆出來的「人文科」課程框架今（14日）出爐，新科佔小學6年總課時至少7%，目標培養學生的國民身分認同感、對國家的歸屬感，新增學習目標包括讓學生學習國家歷史重要事件及人物、國家發展及成就、國家與世界連繫以及國安法等課題，讓學生為參與國家建設做好準備。

教育局今發布《人文（小一至小六）課程框架（擬定稿）》，提及開設人文科的原則，是為配合國家提出的愛國主義教育方向，讓學生進一步了解國家的歷史文化底蘊及全面迅速發展，明白內地與香港的緊密關係，從而加強學生的文化自信及建立國民身份認同，共同傳承中華民族精神，提升他們的國家民族意識和培養愛國情懷，為國家和社會的福祉作出貢獻。

6大範疇依次為「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」及「社會與公民」、「國家與我」、「世界與我」，以及10%彈性課時。

範疇五涉及增加最多國教元素，局方列明多項「必須學習內容」，包括要求小一生必須初步認識國家、培養國家觀念；小三則須初步認識《港區國安法》及其對香港的重要性，以及認識駐港解放軍與香港防務等；小四生須學習對中國歷史影響深遠的人物及故事，如岳飛精忠報國；小五學生須學習有關一帶一路、粵港澳大灣區發展及衞星導航系統內地；而小六學生則須學習國家最新發展，如脫貧發展、城市化、交通運輸、應對荒漠化成就、航天科技，以及國家安全與《港區國安法》。

局方盼學生透過學習香港社會發展、中華文化、國家歷史重要事件和人物、國家的發展和成就、國家與世界的連繫等課題，明自身處的大環境是背靠祖國、聯通世界，從而建立文化自信，成為具識見及負責任的人，為家庭、社會、國家及世界的福祉作出貢獻。

新科將於2024/25學年試行，2025/26學年先於小一及小四起分階段逐年推行。局方建議，小一至小二每周編排2節課，每年至少64節；小三至小六每周安排2至3節課，每年至少96節。以每節課35分鐘計算課時，前者合計至少37小時，後者則至少56小時。

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記者：梁凱婷