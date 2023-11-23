【小學人文科】人文科配合愛國教育7成主題涉國教　小三須學國安法及駐港解放軍

▲ 教育局公布小學人文科課程框架。（曾耀輝攝）

從小學常識科分拆出來的「人文科」課程框架今（23日）出爐，新科佔小學6年總課時至少7%，開科首項原則是為配合愛國主義教育方向，冀培養學生的國民身分認同感。新科多達7成學習主題均涉及國民教育或國家安全教育，包括要求小三學生必須認識《港區國安法》及駐港解放軍等；小四須學習「岳飛精忠報國」等歷史人物故事；小六更須日軍侵華戰爭原因等。

上月發表的施政報告提出常識科分拆成人文科及科學科，教育局局長蔡若蓮已指出，將人文科等同「國教科」的說法是「完全誤解」。教育局今發布《人文（小一至小六）課程框架（擬定稿）》，提及課程開設原則，首項就是為了配合國家提出的愛國主義教育方向，讓學生進一步了解國家歷史文化底蘊及全面迅速發展，明白內地與香港的緊密關係，從而加強學生的文化自信及建立國民身份認同，共同傳承中華民族精神，提升他們的國家民族意識和培養愛國情懷，為國家和社會的福祉作出貢獻。

人文科6大範疇依次為「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」及「社會與公民」、「國家與我」、「世界與我」，以及不多於20%彈性課時。課程文件無列明各範疇佔比，惟48個學習主題之中，多達33個主題的「重要學習元素」，均涉及「國民教育／國家安全教育」，意味國教廣泛滲入人文科不同主題；若單計9個涉及「國家」相關字眼主題，則涉27%課時、約110節課。

文件列明各主題「必須學習內容」。綜合「國家與我」及「社會與公民」兩個範疇，分別要求小一生必須初步認識國家、培養國家觀念；小三則須初步認識《港區國安法》及其對香港的重要性，以及認識駐港解放軍與香港防務等；小四生須學習對中國歷史影響深遠的人物及故事，例如「岳飛精忠報國」；小五生須學習有關一帶一路、粵港澳大灣區發展及衞星導航系統等國家近期經濟科技發展；小六學生則須學習國家最新發展，如脫貧發展、城市化、交通運輸、應對荒漠化成就、航天科技，以及國家安全與《港區國安法》。

教育局總課程發展主任（幼稚園及小學）李建寰表示，現行常識科6大範疇中，約「1個半」範疇與科學有關，將科學科分拆出來後，餘下「4個零」範疇，被重整成為人文科，形容人文科並非「憑空生出來」，絕大部份內容是建基於常識科，教學內容及教學法並無大改變，相信教師能「好容易推行」。

李建寰又稱，國民及國安教育是愛國主義「不可或缺部分」，亦「與學校課程有密不可分的關係」，認為學校熟悉運用有效靈活的方法推行課程，能深化學生對國家、國情的認識，加強學生的國民身份認同、民族自豪感，並培養他們的家國情懷、主人翁意識。

新科將於2024/25學年試行，2025/26學年先於小一及小四起分階段逐年推行。局方建議，小一至小二每周編排2節課，每年至少64節；小三至小六每周安排2至3節課，每年至少96節。以每節課35分鐘計算課時，前者合計至少37小時，後者則至少56小時。李建寰表示，建議學校在計算課時的時候，採用「人文科學時」計算方法，包括人文科課程學習，含人文科元素的跨學科課程活動及學習經歷等，如升旗、校外比賽及跨課程閱讀；並強調重視課堂內外的學習，希望用多元策略，令學生投入、應用知識及反思，學得更立體。

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記者：梁凱婷