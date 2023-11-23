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聖誕好去處｜4.5米巨型Monchhichi登陸荃灣　設6米充氣彈床+5大遊戲攤位贏禮品

親子好去處 18:36 2023/11/23

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今個聖誕全港首個「Monchhichi冬日甜蜜聖誕樂園」登陸荃灣D-PARK！（有關機構提供）

今個聖誕有個讓小朋友瘋狂放電的好去處！全港首個「Monchhichi冬日甜蜜聖誕樂園」於登陸荃灣D-PARK，場內設有超過5,000呎充氣彈床區、4.5米高巨型聖誕Monchhichi公仔、5大嘉年華遊戲及期間限定店，一次過滿足打卡、玩樂及購物體驗，讓大小朋友仿如置身Monchhichi的夢幻童話世界嬉戲，共同歡度冬日親子時光。

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1. 必影區：4.5米巨型Monchhichi

走進「Monchhichi冬日甜蜜聖誕樂園」，4.5米高的男生Monchhichi Kun與女生Monchhichi Chan換上超萌聖誕老人造型，親自迎接粉絲，向大小朋友送上聖誕祝福，留下冬日印記。

場內設有超過5000呎充氣彈床區、4.5米高巨型聖誕Monchhichi公仔、5大嘉年華遊戲及期間限定店！（有關機構提供）

2. 放電區：5,000呎充氣遊樂場

全港首個總佔地逾5千呎的Monchhichi聖誕主題大型充氣遊樂場，以聖誕糖果為題，配以不同造型和聖誕樹等裝飾擺設。此外，遊樂場更設有2條6米高處滑落的超長滑梯，以及近4百呎巨型波波池，大小朋友都可以盡情放電！

3. 遊戲區：5大嘉年華攤位

樂園內亦設有5大嘉年華遊戲攤位，包括經典掟彩虹遊戲「七彩飛環」、射箭遊戲「百步穿楊」、「幸福拋雪球」、「槍王之王」及室內互動滑板遊戲「霹靂滑板」，遊戲勝出者更可以贏走期間限量Monchhichi攬枕、氣球、搖搖及便條紙等禮品！ 

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4. Monchhichi期間限定店

今次特別開設的Monchhichi期間限定店推出了多款獨家限量精品，包括毛公仔、斜肩袋、毛巾及T-shirt等，可以盡情挑選聖誕禮物。

活動詳情

日期：即日起至2024年1月3日
地點：荃灣D‧PARK L1 中庭
時間：12:00-19:00（平日）
         11:00-20:00（周末及公眾假期）

門票詳情：

【Klook門票優惠】

Monchhichi充氣遊樂場門票Monchhichi攤位遊戲門票
平日：$120 
星期六、日及12月25至1月1日：$150		4個遊戲：$100 
8個遊戲：$180 
12個遊戲：$240 
Klook網上購票：按此購買

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責任編輯：黃諾韶

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