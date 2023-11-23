  • 26°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 15:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

花滑王子丨羽生結弦傳離婚主因過於「媽寶」　妻為年長8歲小提琴家末延麻裕子

娛樂 13:19 2023/11/23

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

羽生結弦離婚另有內情？

28歲「日本滑冰王子」羽生結弦今年8月4日晚透過官方Twitter帳號官方（現名X）突然宣布結婚，令各界意外，可是令人更意外的是，羽生結弦「閃婚」又「閃離」，日前宣布離婚，結束僅105天的夫婦關係。

最新影片推介：吳若希專訪

TOPick柴犬追星
香港人在北京丨吳若希初入行被珍姐指有諧星潛質　視每個角色為女一：配角也有人生

花滑王子羽生結弦閃電離婚　感未能保護配偶結束僅105天婚姻

遭鄉里鬧爆

日本八卦週刊曾爆料，羽生結弦太太是年齡比他大8歲的小提琴家末延麻裕子，據指她與羽生結弦在2019年的一場大型花滑表演秀上開始結緣。

他在離婚聲明上說：「因為我經驗不足，在目前的狀況下繼續保護對方和自己是極其困難以及難以承受。」有指傳媒追訪和滋擾成為離婚原因，惹來他妻子家鄉的民眾不滿，大罵羽生結弦：「真不是個男人！」

點擊圖片放大
+6
+5

有指，前花樣滑冰運動員羽生結弦離婚原因，是他覺得自己無法保護配偶及其家人免受傳媒滋擾，他在社交專頁表示，現時各種各樣的傳媒，對他的配偶及其家人，以及雙方家人與身邊的人進行誹謗與跟蹤，在沒許可下強行採訪，又經常出現被突然搭訕，以及有可疑人物或車輛在四周徘徊。

難忍「媽寶」離婚收場

而昨日（11月22日）再有日媒爆料，羽生結弦離婚的真正原因是妻子未能融入其家庭，同時指羽生結弦過於「媽寶」性格，成為兩人離婚的導火線。

其母非常「照顧」羽生結弦，令這對新婚夫婦未有度過二人世界，羽生結弦妻子無法忍受，最終離婚收場。

有指羽生結弦過於「媽寶」性格，導致離婚收場。（IG圖片）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

花滑王子羽生結弦閃電離婚　感未能保護配偶結束僅105天婚姻
10:00 2023/11/18
花滑王子羽生結弦閃電離婚　感未能保護配偶結束僅105天婚姻

你可能感興趣

花滑王子羽生結弦閃電離婚　感未能保護配偶結束僅105天婚姻
10:00 2023/11/18
花滑王子羽生結弦閃電離婚　感未能保護配偶結束僅105天婚姻
娛樂人物職業 娛樂行業 結婚 離婚 運動員 日本 網絡熱話

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間12:05）
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇
【港人移英】英國調查：近半65歲以下受訪者失業　部分對英語能力缺乏信心
【港人移英】英國調查：近半65歲以下受訪者失業　部分對英語能力缺乏信心