花滑王子丨羽生結弦傳離婚主因過於「媽寶」　妻為年長8歲小提琴家末延麻裕子

▲ 羽生結弦離婚另有內情？

28歲「日本滑冰王子」羽生結弦今年8月4日晚透過官方Twitter帳號官方（現名X）突然宣布結婚，令各界意外，可是令人更意外的是，羽生結弦「閃婚」又「閃離」，日前宣布離婚，結束僅105天的夫婦關係。

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花滑王子羽生結弦閃電離婚 感未能保護配偶結束僅105天婚姻

遭鄉里鬧爆

日本八卦週刊曾爆料，羽生結弦太太是年齡比他大8歲的小提琴家末延麻裕子，據指她與羽生結弦在2019年的一場大型花滑表演秀上開始結緣。

他在離婚聲明上說：「因為我經驗不足，在目前的狀況下繼續保護對方和自己是極其困難以及難以承受。」有指傳媒追訪和滋擾成為離婚原因，惹來他妻子家鄉的民眾不滿，大罵羽生結弦：「真不是個男人！」

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有指，前花樣滑冰運動員羽生結弦離婚原因，是他覺得自己無法保護配偶及其家人免受傳媒滋擾，他在社交專頁表示，現時各種各樣的傳媒，對他的配偶及其家人，以及雙方家人與身邊的人進行誹謗與跟蹤，在沒許可下強行採訪，又經常出現被突然搭訕，以及有可疑人物或車輛在四周徘徊。

難忍「媽寶」離婚收場

而昨日（11月22日）再有日媒爆料，羽生結弦離婚的真正原因是妻子未能融入其家庭，同時指羽生結弦過於「媽寶」性格，成為兩人離婚的導火線。

其母非常「照顧」羽生結弦，令這對新婚夫婦未有度過二人世界，羽生結弦妻子無法忍受，最終離婚收場。

▲ 有指羽生結弦過於「媽寶」性格，導致離婚收場。（IG圖片）

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