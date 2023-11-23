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【外遊優惠】12月持Mastercard卡海外簽賬　賺最高2萬港元簽賬額

社會 12:28 2023/11/23

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熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

12月持Mastercard卡海外簽賬，賺最高2萬港元簽賬額。（Mastercard提供）

今年12月1日至31日期間，合資格Mastercard卡持卡人在任何海外實體商戶進行簽賬，即有機會透過2023 Mastercard 旅遊賞大抽獎贏取高達20,000港元簽賬額。

100位抽奬活動之得獎者將於2024年1月29日由電腦隨機抽出，而簽賬額會於2024年2月16日或之前自動存入得獎者的戶口內。首五名得獎者將分別獲得20,000港元、15,000港元、10,000港元、8,000港元和6,000港元的簽賬額，其餘95名則會各贏取1,000港元簽賬額。每名合資格參加者只可最多獲得獎品一次。詳情請參閱此Priceless Specials頁面。

持卡人有機會享簽賬額獎賞外，還可以透過Mastercard Travel RewardsPriceless Specials等Mastercard自營平台計劃旅程及享受持卡人專屬禮遇，包括：

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責任編輯：陳麗娜

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