【濫用公屋】涉虛報巡查公屋紀錄　房署主任否認19罪明年2月開審

▲ 西九龍裁判法院。（資料圖片）

駐東涌滿東邨的女房署主任涉虛報家訪紀錄，房署審查紀錄時發現她家訪離世住客揭發事件。涉案51歲主任早前被廉署起訴19項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，今（23日）於西九龍裁判法院否認全部控罪。裁判官將案件押2024年2月開審，被告准保釋候審。

被告李碧琪（51歲，房屋事務主任），被控19項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。控罪指，被告於或約於2020年11月至2021年12月期間，意圖欺騙其主事人而使用一份房屋署外展房屋管理系統的紀錄，及在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即被告已到東涌滿東邨滿康樓19個單位進行兩年一度的家訪，明知意圖用以誤導房屋署。

被告今否認全部控罪，控方透露有30名證人，辯方則擬傳召1至2名證人。裁判官溫紹明將審訊排期於2024年2月26日進行，預計審訊7天，被告續准保釋候審。

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記者：陳曉欣