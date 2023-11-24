年少日記｜童星珀廉9個月大入行　媽媽並肩同行育成貼心小暖男

▲ 在電影《年少日記》及電視劇《羅密歐與祝英台》都有參演的童星何珀廉，過往亦曾跟鄭則仕及朱千雪合作。

近日上映的電影《年少日記》以及電視劇《羅密歐與祝英台》都有童星何珀廉的參演，戲份不輕。回想珀廉9個月大時，因長得胖白可愛獲各大報章雜誌青睞，轉眼間已11年光景。

多年來一直陪伴珀廉遊走這條演藝路的媽媽有感，並不是她照顧兒子，而是珀廉一直在照顧自己。演藝生涯令珀廉變得成熟及懂得照顧別人，成就今天這個貼心小暖男。

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BB時期的珀廉長得肥嘟嘟的，十分可愛，珀廉媽媽說兒子是個happy boy，從不鬧情緒，形於外表，一直惹人喜愛。珀廉9個月大時已替不少報紙雜誌拍造型照，當初珀廉媽媽都是玩票性質，讓兒子參與拍攝工作，偶然在Facebook發現有招募小模特兒，便當參與遊戲般報名參加，一直沒太大期望。「當時珀廉4歲，正就讀K1，他經過兩輪面試後成功入圍，其實現場有很多小朋友都很出色，相信是因為珀廉的純真吸引評判注意。」

參與170多個作品

2017年珀廉贏得TVB主辦的《Big Big小明星》大獎，能夠脫穎而出一點都不簡單。據珀廉媽媽透露，該次選舉共收到約4,000份申請，小朋友經過三輪面試，最後選出10名參賽，當比賽結果公布的一刻，珀廉媽媽也大感意外。此後，珀廉開始為人認識，也陸續多參與不同的電視、電影及廣告等。

▲ 珀廉有份參演電視劇《羅密歐與祝英台》。（受訪者提供）

媽媽粗略計算，珀廉至今共參與170個作品，當中包括近日上映的電影《年少日記》以及剛播放完的《羅密歐與祝英台》。此外，珀廉早年參與拍攝的《森美旅行團》、《Think Big天地》及《肥龍過江》等，均教人留下深刻印象。

由得意BB到今年剛升上中一的13歲美少年，媽媽一直陪伴珀廉遊走這條演藝路。小時候由媽媽細心替他打點一切，卻原來很多時候是珀廉反過來照顧媽媽。尤其年紀漸長，珀廉貼心及細心的表現更加表露無遺。

珀廉媽媽笑指自己是個路盲，但很多時候拍攝的地點都是他們未去過的，必須事先做好準備工夫。「珀廉會預先上google map，了解拍攝場地該怎樣去。由我們家出發該乘搭甚麼交通工具，大約需時多久，都會預早了解清楚。」珀廉媽媽深覺，參與拍攝工作，令兒子變得成熟，以及更懂得照顧別人，尤其對媽媽照顧有加。

▲ 珀廉熱愛彈琴，是「鋼琴小王子」。（受訪者提供）

談到多年來拍戲對兒子的影響，媽媽深覺珀廉學會了跟別人相處。「他本身是怕醜仔一名，但拍戲讓他認識許多不同的人。記得小學校長曾經說珀廉不太懂跟別人相處，有時候眼神會閃避別人，但現在則學懂信任別人。」

除此之外，兒子更懂得分配時間，也令媽媽大感欣慰。多年來雖然一直有參與不同的幕前演出，但珀廉的學業一點都不失禮，除了曾經考獲全級第一，今年更順利考入區內名校且是自己心儀的新界鄉議局元朗區中學。珀廉媽媽指出，兒子很喜歡看書，曾經參與學校推行的計劃，在短短一個學期內讀完100本書。

珀廉又會善用時間溫習。「我們家住元朗，有時候外出拍戲需要坐長途車，他為了節省時間，會在車廂中溫習課本，又或者閱讀自己喜歡的書籍。」珀廉媽媽讚賞兒子很懂得分配時間，也是一個自律性強的小朋友。「例如當天要拍戲，他便會在學校先把功課做好。」

▲ 珀廉跟妹妹感情要好。（受訪者提供）

貼心愛護妹妹

多年來，珀廉除了拍戲和讀書，原來彈琴在他生命中佔有一個重要的位置。小小年紀已經考獲演奏級的他可說殊不簡單，最近更被香港演藝學院取錄，每個星期六要到演藝追隨名師學習，難怪他有「鋼琴小王子」這個雅號。

珀廉媽媽表示，彈琴是珀廉的興趣，也是他要求學習的，她欣賞兒子一直堅持，無論如何也分配時間努力學習，想不到造就了演出的機會。像《年少日記》的導演想找一位懂彈鋼琴的小朋友參演，剛好珀廉懂得彈琴，便促成了好事。

珀廉是媽媽眼中的好孩子，他還有另一個身份，就是妹妹的好哥哥。珀廉的妹妹今年讀小四，媽媽表示，兩兄妹偶有吵鬧的時候，但心底裏彼此都十分疼錫對方。尤其這位小暖男，對妹妹同樣疼愛有加。當妹妹練習小提琴時，哥哥會從旁指導和協助。「疫情期間，兩兄妹都不得外出，困在家中，最開心看到他們一起玩角色扮演。」

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難忘跟劉德華合作

珀廉媽媽說兒子入行多年，實在有太多難忘的經歷。其中一次印象深刻的，就是有機會跟劉德華及鄭則仕（Kent哥）合作拍戲，戲中珀廉飾演劉德華的兒子，影片現時還未上映。「最難忘的是Kent哥讚珀廉有演戲天份，他更耐心教導珀廉如何演戲，真的十分難得。當時他更跟珀廉說，拍戲重要，但讀書同樣重要，他更鼓勵珀廉一定要用功讀書。最近，珀廉參與另一個演出時，竟再次巧遇Kent哥，他還記得珀廉，當他知道珀廉有用心讀書時也表現得十分開心。」

記者：陳淑儀