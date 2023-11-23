食用安全｜男子飯後嘴唇發紫送院證急性中毒　醫生揭食1類蔬菜出事

▲ 內地杭州一名男子飯後嘔吐及嘴唇發紫，送院後證實因吃一類蔬菜導致急性中毒。

吃蔬菜也會中毒？內地杭州一名31歲男子吃飯後忽然出現嘔吐、冒冷汗、嘴唇發紫等情況，送院檢查後證實是急性中毒，原因竟是幾小時前吃1種蔬菜累事。有醫生指出，有3類食物同屬高危，嚴重可致肝腎衰竭或死亡。

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綜合《都市快報》、《點時新聞》等內地媒體報道，該名男子數日前在中午時分突然感到噁心，之後開始嘔吐及不停冒冷汗，手指和嘴唇亦開始發紫。家人見狀連忙將他送往杭州市第一人民醫院急診科，醫生發現該男子嘴唇和肢端紫紺，同時血氧濃度亦很低。經過檢查後，更發現他的正鐵血紅蛋白含量超出正常值逾20倍，確診為急性亞硝酸鹽中毒，需馬上留院搶救。

醫生詢問病史後，發現令男子中毒的元凶正是4個小時前進食的一碟炒鹹菜。隨後，醫生為男子注射解毒藥物及安排輸液治療，亞硝酸鹽中毒狀況才逐漸緩解，2天後康復出院。該院急診科副主任趙雪分享，這類亞硝酸鹽中毒病例並非單一例子，是臨床上比較常見的中毒類型，往往與不當進食有關。

趙雪解釋，亞硝酸鹽多存在於醃製的鹹菜、肉類和變質腐敗蔬菜等食物當中。雖然它本身並不是一種毒藥，同時能使食物具有獨特風味，但過量攝入可致身體組織缺氧，並導致疲倦、噁心、紫紺等一系列中毒症狀，嚴重者更會出現意識模糊、煩躁不安、昏迷、肝腎衰竭，甚至死亡。她又提醒，新醃的泡菜在第3至7天，亞硝酸鹽含量會到達最高峰，一旦大量食用極易引起中毒。因此民眾應避免為了追求泡菜的鮮嫩口感，而提前將泡菜拿出來吃。

除了醃製蔬菜，亞硝酸鹽亦常見於加工肉類當中。根據衛生署資料， 添加到肉類作防腐之用的硝酸鹽或亞硝酸鹽，會與胃酸和其他化學物產生反應，形成致癌物質亞硝胺化合物。亞硝胺化合物可毒害胰臟細胞，致使胰島素分泌不足，從而增加患上癌症和二型糖尿病的風險。另外，硝酸鹽及其副產物（例如過氧亞硝酸鹽）亦會損害血管組織並導致動脈硬化，從而增加患上心血管疾病的風險。

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責任編輯：羅嘉欣