  • 23°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 20:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全｜男子飯後嘴唇發紫送院證急性中毒　醫生揭食1類蔬菜出事

食用安全 18:00 2023/11/23

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

內地杭州一名男子飯後嘔吐及嘴唇發紫，送院後證實因吃一類蔬菜導致急性中毒。

吃蔬菜也會中毒？內地杭州一名31歲男子吃飯後忽然出現嘔吐、冒冷汗、嘴唇發紫等情況，送院檢查後證實是急性中毒，原因竟是幾小時前吃1種蔬菜累事。有醫生指出，有3類食物同屬高危，嚴重可致肝腎衰竭或死亡。

最新影片：

活得健康啲
轉季護膚︱認清潤手霜致敏成分　皮膚科醫生解構轉季護膚秘訣

綜合《都市快報》《點時新聞》等內地媒體報道，該名男子數日前在中午時分突然感到噁心，之後開始嘔吐及不停冒冷汗，手指和嘴唇亦開始發紫。家人見狀連忙將他送往杭州市第一人民醫院急診科，醫生發現該男子嘴唇和肢端紫紺，同時血氧濃度亦很低。經過檢查後，更發現他的正鐵血紅蛋白含量超出正常值逾20倍，確診為急性亞硝酸鹽中毒，需馬上留院搶救。

醫生詢問病史後，發現令男子中毒的元凶正是4個小時前進食的一碟炒鹹菜。隨後，醫生為男子注射解毒藥物及安排輸液治療，亞硝酸鹽中毒狀況才逐漸緩解，2天後康復出院。該院急診科副主任趙雪分享，這類亞硝酸鹽中毒病例並非單一例子，是臨床上比較常見的中毒類型，往往與不當進食有關。

趙雪解釋，亞硝酸鹽多存在於醃製的鹹菜、肉類和變質腐敗蔬菜等食物當中。雖然它本身並不是一種毒藥，同時能使食物具有獨特風味，但過量攝入可致身體組織缺氧，並導致疲倦、噁心、紫紺等一系列中毒症狀，嚴重者更會出現意識模糊、煩躁不安、昏迷、肝腎衰竭，甚至死亡。她又提醒，新醃的泡菜在第3至7天，亞硝酸鹽含量會到達最高峰，一旦大量食用極易引起中毒。因此民眾應避免為了追求泡菜的鮮嫩口感，而提前將泡菜拿出來吃。

除了醃製蔬菜，亞硝酸鹽亦常見於加工肉類當中。根據衛生署資料， 添加到肉類作防腐之用的硝酸鹽或亞硝酸鹽，會與胃酸和其他化學物產生反應，形成致癌物質亞硝胺化合物。亞硝胺化合物可毒害胰臟細胞，致使胰島素分泌不足，從而增加患上癌症和二型糖尿病的風險。另外，硝酸鹽及其副產物（例如過氧亞硝酸鹽）亦會損害血管組織並導致動脈硬化，從而增加患上心血管疾病的風險。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

食用安全｜劏開鯖魚一照燈魚肚驚見逾200條寄生蟲蠕動　專家警告：秋冬活躍恐食物中毒
16:30 2023/11/17
食用安全｜劏開鯖魚一照燈魚肚驚見逾200條寄生蟲蠕動　專家警告：秋冬活躍恐食物中毒
食用安全︱沙田街邊生曬大魷魚爬滿逾50隻烏蠅搶食　街坊驚爆：曬好攞去賣
18:40 2023/11/16
食用安全︱沙田街邊生曬大魷魚爬滿逾50隻烏蠅搶食　街坊驚爆：曬好攞去賣
食用安全｜加州大學研究食薯片令人易怒　抑鬱風險增加同1種成分有關
14:27 2023/11/15
食用安全｜加州大學研究食薯片令人易怒　抑鬱風險增加同1種成分有關

你可能感興趣

食用安全｜劏開鯖魚一照燈魚肚驚見逾200條寄生蟲蠕動　專家警告：秋冬活躍恐食物中毒
16:30 2023/11/17
食用安全｜劏開鯖魚一照燈魚肚驚見逾200條寄生蟲蠕動　專家警告：秋冬活躍恐食物中毒
食用安全︱沙田街邊生曬大魷魚爬滿逾50隻烏蠅搶食　街坊驚爆：曬好攞去賣
18:40 2023/11/16
食用安全︱沙田街邊生曬大魷魚爬滿逾50隻烏蠅搶食　街坊驚爆：曬好攞去賣
食用安全｜加州大學研究食薯片令人易怒　抑鬱風險增加同1種成分有關
14:27 2023/11/15
食用安全｜加州大學研究食薯片令人易怒　抑鬱風險增加同1種成分有關
食用安全 健康問題 治療 杭州

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月23日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間16:05）