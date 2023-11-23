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2023聖誕節｜朗豪坊天線得得B糖果屋主題店　5大打卡位+限定精品逐個捉

休閒消費 13:04 2023/11/23

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熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

童年回憶番晒嚟。

8、90後的童年回憶，天線得得B返嚟喇！今次4位主角Tinky Winky（丁丁）、Dipsy（迪西）、Laa-Laa（拉拉)和Po（小波）走入朗豪坊，化身糖果屋的主角，與大家共度夢幻粉色聖誕！除了有不少超可愛打卡位，現時更有限量周邊發售，粉絲們快點把握時間去朝聖！

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由即日起至12月31日，朗豪坊12樓快閃店會變成天線得得B的糖果天地，帶來5大打卡位：趣爆糖果屋、彩虹水果樂園、Sugar Rush 搖滾舞台、玩味閱讀閣及魔幻貼紙相機。

天線得得將以不同造型現身，包括七彩Gummy軟糖、可愛水果罐頭、童趣故事書、搖滾巨星等等，不止造型特別，表情也超級趣型，有排影。

除了影相打卡，當然少不了買限定周邊！今次天線得得 B 超夢幻粉色糖果店《Candy Pop》推出一系列精品，當中更有香港首發的限量系列、聖誕限定系列！其中包括天線得得 B 拍拍燈、圖書造型咕𠱸、各款造型毛絨公仔、暖手抱枕等，送禮自用都一流！

除此之外，於現場購買天線得得 B 商品滿$300，更可免費獲得一次貼紙相拍攝體驗，特製的天線得得B相框、相紙別具收藏價值！

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天線得得B超夢幻粉色糖果店《Candy Pop》

日期：即日起至12 月 31 日
地點：朗豪坊 L12 限定店
時間： 12nn-9pm（星期一至四）、12nn-10pm（星期五至日及公眾假期）

記者：Panda

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