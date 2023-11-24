2023聖誕節｜3大商場巿集迎聖誕　糖廠街化身復古朱古力店

▲ 糖廠街將化身成巨型復古朱古力店，令人十分期待。（品牌提供）

兒時賞燈飾是年末重大活動，時移勢易，現在觀看璀璨聖誕燈飾，已可在室內進行，置地廣場中庭的巨型北極熊雪山極有看頭，太古地產的白色聖誕市集亦密鑼緊鼓，而九龍區的apm聖誕極光冬日小鎮，大玩滑雪體感互動遊戲，今個聖誕假期不愁無好去處。

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太古地產白色聖誕市集 探索 CHOCOLAND！

白色聖誕市集是太古地產年度社區節慶活動，今年市集規模將比以往更盛大，並首次延長開放時間至兩個周末（11月30日至12月3日及12月8至10日）。

今年市集主題為「CHOCOLAND！」，將把糖廠街化身成巨型復古朱古力店，設置多個原創打卡熱點，提供一系列具朱古力元素的聖誕節慶美食及豐富節慶精選商品，邀請大家重拾初嘗朱古力的回憶，感受純粹的幸福和節日快樂。

市集由太古地產Placemaking Academy（SPPA）10位本地大學生策劃及執行，SPPA亦首次為中學生推出「Placemaking Academy少年計劃」作為其延伸計劃，由SPPA與東區民政事務處東區青藤計劃合辦，兩個學生團隊緊密合作，合力呈獻白色聖誕市集。

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置地廣場 變身滑雪聖地

今年聖誕，置地廣場中庭一片白皚皚，由白雪覆蓋、匯聚超過100位聖誕動物小夥伴的巨型北極熊雪山Mount Santa Paws，成為全場矚目亮點。背後由一個溫馨暖心的冬日故事築成：小鼠Emma帶領她的家人和一群愛冒險的動物朋友，隨Santa Paws在雪山上大膽滑雪騰飛，並憑藉他們團結的友誼力量，助小鼠Emma捕捉聖誕許願星實現夢想。

在Mount Santa Paws滑雪聖地內，有12項精采刺激冒險活動，包括Timmy's Ski Adventure VR動感座穿梭雪道，感受沉浸式滑雪樂趣，以及Snowball Smash大顯身手投擲雪球。

▲ 滑雪板站，小朋友一定玩到樂而忘返。（品牌提供）

記得到打卡熱點Snow Turn and Tumble巨型雪球、Slip N Slide Ski Rent滑雪板站和Fuzzy Foxes Snow Spa雪地溫泉拍照，留下快樂節日回憶。購買慈善通行證所得收益，將用於支持置地廣場的慈善合作夥伴。

apm 3,000呎聖誕極光冬日小鎮

為迎接普天同慶的冬日佳節，apm將搖身一變成「聖誕極光冬日小鎮」，聯同東歐插畫師珍雅特卡奇，以充滿冬日色彩的極地文化為設計靈感，特別打造3,000呎的夢幻極光雪國，由其筆下的愛斯基摩家族及極地動物好友帶領大家暢遊鎮內的各個打卡位，包括《愛斯基摩冰雪聖誕小鎮》、《冬暖夢幻傳統大宅》、《環迴沉浸式極光體驗》及《聖誕極地滑雪大挑戰》，在佳節氛圍下展開一趟難忘的雪國旅程，與市民歡度別具異國風情的聖誕。

▲ apm 的聖誕極光冬日小鎮，會大玩滑雪體感互動遊戲、環迴沉浸式極光體驗。（品牌提供）

記者：周美好