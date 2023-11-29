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寄信給聖誕老人︱13個聖誕老人地址大公開　做齊4件事增加回信率

親子好去處 19:00 2023/11/29

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

一文看清13個聖誕老人地址，記得做齊4件事，增加聖誕老人的回信率呀！

【寄信給聖誕老人/寫信給聖誕老人/聖誕老人回信】聖誕將至，不少人都有著收到聖誕老人禮物的幻想，然而這並非不會實現的事。其實在世界各地都設有聖誕老人村，他們會在節日期間接收來自不同地方的信件，大家可以在信上許下願望，有機會便會收到回信，一完童年夢想！以下就為大家整理13個聖誕老人的地址，以及寄信貼士，大大增加收到回信機會！

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聖誕老人寄信4大貼士

要從世界各地的信件中得到聖誕老人的回信，就要記住以下的貼士。

1. 附上回郵地址和回郵信封

要收到回信就要清楚列明回郵住址，並預備回郵信封，兩樣都做齊就可以大增回信率！

2. 註明收件人

要順利將信件放到聖誕老人手上，就要記得在信上註明「聖誕老人」或「Santa Claus」的稱謂。

3. 留意截郵時間及當地郵費

聖誕老人身處各地，要成功將信件寄出，就要留意當地的截郵時間，同時也可到郵局磅重，確保付上足夠的郵費。

4. 留意信封格式

中英文的信封格式大有不同，若想寄信到海外的聖誕老人手上，就要注意英文信封的寫法，左上角是寄信人的英文地址；右下角則是收信人地址，要填寫聖誕老人的地址，另外也要填上正確的郵遞區號。

13個聖誕老人地址及詳情

聖誕老人地址︱1. 香港

地址：中環康樂廣場2號香港郵政總部
郵費：HK$2.2 （不超過30g）
截郵日期：沒有

聖誕老人地址︱2. 瑞典

地址：Tomten/ Santa Claus, Tomteboda, 173 00, Sweden
郵費：HK$5.5（不超過20g）
截郵日期：12月6日

聖誕老人地址︱3. 英國

地址：Santa/Father Christmas, Santa’s Grotto, Reindeerland, XM4 5HQ
郵費：HK$5.4 （不超過20g）
截郵日期：12月7日

聖誕老人地址︱4. 挪威

地址：Santa Claus, Julenissens Postknotor, Torget 4,1440 Drøbak, Norway
郵費：HK$5.5（不超過20g）
截郵日期：12月1日

聖誕老人地址︱5. 芬蘭

地址：Santa Claus, Arctic Circle, 96930 Rovaniemi, Finland
郵費：HK$5.5（不超過20g）
截郵日期：12月5日

聖誕老人地址︱6. 澳洲

地址：Santa Clause, Christmastown, North Pole, 9999, Australia
郵費：HK$5.4（不超過20g）
截郵日期：11月29日

聖誕老人地址︱7. 比利時

地址：Sinterklaas, Spanjestraat 1, B-0612 Hemel, Belgium
郵費：HK$5.4（不超過20g）
截郵日期：12月5日

聖誕老人地址︱8. 新西蘭

地址：Santa Claus, Santa’s Workshop, North Pole 0001, New Zealand
郵費：HK$5.4（不超過20g）
截郵日期：11月30日

聖誕老人地址︱9. 奧地利

地址：Postamt Christkindl, Christkindlweg 6, A-4411 Christkindl, Austria
郵費：HK$5.4（不超過20g）
截郵日期：12月5日

聖誕老人地址︱10. 瑞士

地址：Santa Claus, La Maison du Pere Noel aux Rochers de Naye, Switzerland
郵費：HK$5.4（不超過20g）
截郵日期：12月7日

聖誕老人地址︱11. 德國

地址：Santa Claus, Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale, 16798 Himmelpfort, Germany
郵費：HK$5.4（不超過20g）
截郵日期：12月5日

聖誕老人地址︱12. 法國

地址：Père Noël, F-33500 Libourne, France
郵費：HK$5.4（不超過20g）
截郵日期：12月5日

聖誕老人地址︱13.加拿大

地址：Santa Claus, North Pole H0H 0H0, Canada
郵費：HK$5.4（不超過20g）
截郵日期：12月4日

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責任編輯︰王明芳

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