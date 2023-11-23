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睡眠研究︱一天睡8個鐘不是最佳睡眠時間　研究揭東亞人睡7個鐘死亡率最低

健康資訊 13:06 2023/11/23

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一天睡8個鐘不是最佳睡眠時間，研究揭東亞人睡7個鐘，死亡率最低。

睡眠休息對人猶為重要，但一日應該要睡多少才是最好，卻是眾說紛紜。一項針對東亞人長達14年的研究指出，一天睡7小時，死亡風險可降至最低。

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據《美國醫學會雜誌》（The Journal of the American Medical Association, JAMA）發表一份題為《東亞人群睡眠時間與死亡率之間的關係》報告，指出睡7小時的東亞人，其死亡率是最低。

研究歷時14年，研究對象超過32.27萬名亞洲成年人，調查對象平均年齡為54.5歲。研究報告指出，在男性而言，若睡8個小時，死亡率會增9%；睡9個小時則會增加18%；至於睡10個小時，則會大增43%。而在女性而言，睡眠時間比7小時更多或更少，死亡率都會增加。

此外，研究亦指出，若在睡眠7小時的情形下，心血管疾病、癌症及其他原因所導致的死亡風險都會降至最低。

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責任編輯：羅嘉欣

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