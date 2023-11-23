【騙案】30男女涉37宗援交及裸聊勒索案　涉借出戶口洗黑錢200萬港元

▲ 30男女涉37宗援交及裸聊勒索案，洗黑錢200萬港元。（黃傑偉攝）

警方於11月1至22日期間，進行反詐騙行動「光影」（LIGHTSHADE），針對援交騙案及裸聊勒索，並成功偵破37宗相關罪案。行動一共拘捕23男7女，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪，年齡介乎19至56歲，大部分為傀儡銀行戶口持有人，涉款達200萬港元。

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黃大仙警區刑事部高級督察麥寧峰指，警方為打擊騙案今年已先後展開4次針對，科技騙案、網上騙案、虛擬銀行傀儡戶口及電話騙案反詐騙「光影亅行動，行動中拘捕179人，總損失超過4,000萬元。行動以達致顯著效果，唯獨是裸聊及援交騙案仍須突破，有鑑於此，警方於11月1日至22日展開第5浪「光影」行動針對相關詐騙案件，共偵破37宗相關案件，並拘捕23男7女，年齡介乎19至56歲，被捕人報稱，司機、侍應及家庭主婦，其中26人為傀儡戶口持有人，3人為電話卡登記人，1人為借出身份證及信用卡以預訂房間被捕人。

麥寧峰續指，受害人年齡介乎18至70歲，損失由500至55萬元不等，單宗案件損失最大為一名33歲男商人。由於被騙性質尷尬及牽涉損失金額較低，受害人通常已刪除對方手機號碼或對話記錄及媒體帳戶，令警方調查增加難度，而受害人羞於向人求助及單獨面對困難，亦令追查受到阻力。調查亦發現受害人有年輕化，有4成年齡介乎20至30歲，3成13至21歲包括學生為富有好奇心受害人。

香港遊樂場協會 「新境界」社區支援服務計劃尹潔燕隊主任指，為幫助遇到困難年青人，協會早前訪問4,000多名年青人，發現有4成年青人恐怕遇到網絡騙案，有5成會向家長求助，但往往會到沒能力解決及較後時期，受害人通常希望自己獨自解決忽略求助時機，協會提醒年青人，不論損失多少亦應求助，猶疑亦會令到增加更多受害人，及免得騙徒逍遙法外。

黃大仙警區刑事督察李文浩表示，警方提醒市民，網絡交友要謹慎及要保護好個人資訊，亦要提防被要求以點數卡交易，如遇到困難，應尋求專業人士意見，如懷疑受騙，應盡快聯絡警方，或致電警方防騙易熱線18222。

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記者：黃傑偉