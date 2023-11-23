  • 26°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 13:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騙案】30男女涉37宗援交及裸聊勒索案　涉借出戶口洗黑錢200萬港元

社會 13:00 2023/11/23

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

30男女涉37宗援交及裸聊勒索案，洗黑錢200萬港元。（黃傑偉攝）

警方於11月1至22日期間，進行反詐騙行動「光影」（LIGHTSHADE），針對援交騙案及裸聊勒索，並成功偵破37宗相關罪案。行動一共拘捕23男7女，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪，年齡介乎19至56歲，大部分為傀儡銀行戶口持有人，涉款達200萬港元。

點擊圖片放大
+3
+2

黃大仙警區刑事部高級督察麥寧峰指，警方為打擊騙案今年已先後展開4次針對，科技騙案、網上騙案、虛擬銀行傀儡戶口及電話騙案反詐騙「光影亅行動，行動中拘捕179人，總損失超過4,000萬元。行動以達致顯著效果，唯獨是裸聊及援交騙案仍須突破，有鑑於此，警方於11月1日至22日展開第5浪「光影」行動針對相關詐騙案件，共偵破37宗相關案件，並拘捕23男7女，年齡介乎19至56歲，被捕人報稱，司機、侍應及家庭主婦，其中26人為傀儡戶口持有人，3人為電話卡登記人，1人為借出身份證及信用卡以預訂房間被捕人。

麥寧峰續指，受害人年齡介乎18至70歲，損失由500至55萬元不等，單宗案件損失最大為一名33歲男商人。由於被騙性質尷尬及牽涉損失金額較低，受害人通常已刪除對方手機號碼或對話記錄及媒體帳戶，令警方調查增加難度，而受害人羞於向人求助及單獨面對困難，亦令追查受到阻力。調查亦發現受害人有年輕化，有4成年齡介乎20至30歲，3成13至21歲包括學生為富有好奇心受害人。

香港遊樂場協會 「新境界」社區支援服務計劃尹潔燕隊主任指，為幫助遇到困難年青人，協會早前訪問4,000多名年青人，發現有4成年青人恐怕遇到網絡騙案，有5成會向家長求助，但往往會到沒能力解決及較後時期，受害人通常希望自己獨自解決忽略求助時機，協會提醒年青人，不論損失多少亦應求助，猶疑亦會令到增加更多受害人，及免得騙徒逍遙法外。

黃大仙警區刑事督察李文浩表示，警方提醒市民，網絡交友要謹慎及要保護好個人資訊，亦要提防被要求以點數卡交易，如遇到困難，應尋求專業人士意見，如懷疑受騙，應盡快聯絡警方，或致電警方防騙易熱線18222。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【香肉騙案】設專頁賣狗肉實誘人裝毒App　警收11宗同類求助涉136萬損失
19:06 2023/11/20
【香肉騙案】設專頁賣狗肉實誘人裝毒App　警收11宗同類求助涉136萬損失
【網購騙案】東瀛遊假專頁倍增至70個　申請藍剔逾3月仍失敗斥fb未盡審查之責
13:22 2023/11/21
【網購騙案】東瀛遊假專頁倍增至70個　申請藍剔逾3月仍失敗斥fb未盡審查之責
【提防騙案】八達通公司遭偽冒發出SMS　客戶應提高警覺
17:15 2023/11/21
【提防騙案】八達通公司遭偽冒發出SMS　客戶應提高警覺

你可能感興趣

【香肉騙案】設專頁賣狗肉實誘人裝毒App　警收11宗同類求助涉136萬損失
19:06 2023/11/20
【香肉騙案】設專頁賣狗肉實誘人裝毒App　警收11宗同類求助涉136萬損失
【網購騙案】東瀛遊假專頁倍增至70個　申請藍剔逾3月仍失敗斥fb未盡審查之責
13:22 2023/11/21
【網購騙案】東瀛遊假專頁倍增至70個　申請藍剔逾3月仍失敗斥fb未盡審查之責
【提防騙案】八達通公司遭偽冒發出SMS　客戶應提高警覺
17:15 2023/11/21
【提防騙案】八達通公司遭偽冒發出SMS　客戶應提高警覺
網絡保安 洗黑錢 勒索 遊樂場 侍應 虛擬銀行 信用卡 媒體 黃大仙 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間12:05）
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇