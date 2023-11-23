  • 24°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 18:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

手足口病｜酒精搓手液不能消滅病毒　秋冬高峰期幼童屬高危群

醫生診症室 17:11 2023/11/23

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

手足口病通常由腸病毒如柯薩奇病毒和腸病毒71型引起，是一種常見於兒童的疾病。

秋冬季的腳步日漸臨近，也意味冬季流感高峰期即將來襲，在流感來襲前先遇一波手足口病，幼童是高危群，往往首當其衝。手足口病每隔一段時間總會出現，以下由兒科專科醫生陳延珮為大家溫故知新，分享手足口病更多資訊及預防方法。

最新影片推介

活得健康啲
轉季護膚︱認清潤手霜致敏成分　皮膚科醫生解構轉季護膚秘訣

手足口病通常由腸病毒如柯薩奇病毒和腸病毒71型引起，是一種常見於兒童的疾病，大部分患者病徵輕微，但也有可能引致嚴重併發症，如病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痺症癱瘓等，甚至死亡。在香港，手足口病的高峰期一般為5月至7月，亦有機會於10月至12月出現較小型的高峰期。

手足口病主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱或糞便，或觸摸受污染的物件傳播，其實大人小孩任何年齡的人都有機會患上手足口病，但小朋友經常會用手觸摸玩具或周圍環境，亦比較喜歡將手放進口內，所以較容易被傳染。

大多數手足口病患者病徵輕微，並在7至10天內自行痊癒。病發初期通常會出現發燒、食慾不振、疲倦和喉嚨痛。發燒後一至兩天，口腔可能會出現疼痛的水疱，這些水疱初時呈細小的紅點，然後會形成潰瘍。潰瘍通常位於舌頭、牙肉以及口腔的兩腮內側。另外，手掌及腳掌，甚至臀部或生殖器亦會出現不痕癢及有時會帶有小水疱的紅疹。

幼兒愛四圍觸摸及放手入口中，較大機會感染手足口病。（iStock）

嚴重可併發腦炎

手足口病雖然常見，但如不妥善處理也會引起併發症，陳延珮醫生指，小朋友如果發高燒、疲倦、喉嚨痛，有機會會拒絕進食，從而出現缺水。另外口腔內的水疱或皮膚上的潰瘍也可以引致繼發性細菌感染。病毒本身亦有機會導致病毒性腦膜炎、腦炎等併發症。

現時並沒有藥物治療手足口病，患者應多喝水和有充足休息，同時亦可用藥物治療症狀，以紓緩發燒和口腔潰瘍引致的痛楚。

搓手液不能代替洗手

要預防手足口病，保持良好的個人及環境衞生最為重要。經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前和後、進食及處理食物前、接觸水疱及如廁後，都要好好潔淨雙手。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用乾淨毛巾或抹手紙抹乾。由於酒精未能有效殺死一些引起手足口病的病毒（例如：腸病毒71型），酒精搓手液並不能完全代替使用梘液和清水潔手。

點擊圖片放大
+4
+3

另外用膳時要使用公筷和公匙，不要與人共享同一食物或飲料；不要與他人共用毛巾或其他個人物品。避免與患者有親密接觸，如接吻、擁抱。當身體不適時，不應上班或上學及應向醫生求診。

適時補充水份

手足口病人在患病期間，最重要注意補充水份：奶、清水、果汁等都可以，避免進食太熱的飲品和食物，以免喉嚨痛加劇。注意休息，適當時可以用藥物紓緩症狀。如果病情惡化，例如持續高燒、精神委靡、小朋友持續哭鬧、嘔吐、小便減少等，必須盡快求診。

記者：周美好

相關文章

【手足口病】小朋友才會染病？感染過終身免疫？　拆解手足口病坊間迷思
10:48 2023/08/18
【手足口病】小朋友才會染病？感染過終身免疫？　拆解手足口病坊間迷思
【手足口病】手足口病暫無藥可醫　中醫爸爸推介兩款茶療紓綬症狀
10:23 2023/10/20
【手足口病】手足口病暫無藥可醫　中醫爸爸推介兩款茶療紓綬症狀
【手足口病】天水圍安泰幼兒學校爆手足口病　22幼童中招1人入院
19:59 2023/11/13
【手足口病】天水圍安泰幼兒學校爆手足口病　22幼童中招1人入院

你可能感興趣

【手足口病】小朋友才會染病？感染過終身免疫？　拆解手足口病坊間迷思
10:48 2023/08/18
【手足口病】小朋友才會染病？感染過終身免疫？　拆解手足口病坊間迷思
【手足口病】手足口病暫無藥可醫　中醫爸爸推介兩款茶療紓綬症狀
10:23 2023/10/20
【手足口病】手足口病暫無藥可醫　中醫爸爸推介兩款茶療紓綬症狀
【手足口病】天水圍安泰幼兒學校爆手足口病　22幼童中招1人入院
19:59 2023/11/13
【手足口病】天水圍安泰幼兒學校爆手足口病　22幼童中招1人入院
兒童健康 傳染病 腸病毒 手足口病

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月23日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間16:05）
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇
【港人移英】英國調查：近半65歲以下受訪者失業　部分對英語能力缺乏信心
【港人移英】英國調查：近半65歲以下受訪者失業　部分對英語能力缺乏信心