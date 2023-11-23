手足口病｜酒精搓手液不能消滅病毒　秋冬高峰期幼童屬高危群

▲ 手足口病通常由腸病毒如柯薩奇病毒和腸病毒71型引起，是一種常見於兒童的疾病。

秋冬季的腳步日漸臨近，也意味冬季流感高峰期即將來襲，在流感來襲前先遇一波手足口病，幼童是高危群，往往首當其衝。手足口病每隔一段時間總會出現，以下由兒科專科醫生陳延珮為大家溫故知新，分享手足口病更多資訊及預防方法。

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手足口病通常由腸病毒如柯薩奇病毒和腸病毒71型引起，是一種常見於兒童的疾病，大部分患者病徵輕微，但也有可能引致嚴重併發症，如病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痺症癱瘓等，甚至死亡。在香港，手足口病的高峰期一般為5月至7月，亦有機會於10月至12月出現較小型的高峰期。

手足口病主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱或糞便，或觸摸受污染的物件傳播，其實大人小孩任何年齡的人都有機會患上手足口病，但小朋友經常會用手觸摸玩具或周圍環境，亦比較喜歡將手放進口內，所以較容易被傳染。

大多數手足口病患者病徵輕微，並在7至10天內自行痊癒。病發初期通常會出現發燒、食慾不振、疲倦和喉嚨痛。發燒後一至兩天，口腔可能會出現疼痛的水疱，這些水疱初時呈細小的紅點，然後會形成潰瘍。潰瘍通常位於舌頭、牙肉以及口腔的兩腮內側。另外，手掌及腳掌，甚至臀部或生殖器亦會出現不痕癢及有時會帶有小水疱的紅疹。

▲ 幼兒愛四圍觸摸及放手入口中，較大機會感染手足口病。（iStock）

嚴重可併發腦炎

手足口病雖然常見，但如不妥善處理也會引起併發症，陳延珮醫生指，小朋友如果發高燒、疲倦、喉嚨痛，有機會會拒絕進食，從而出現缺水。另外口腔內的水疱或皮膚上的潰瘍也可以引致繼發性細菌感染。病毒本身亦有機會導致病毒性腦膜炎、腦炎等併發症。

現時並沒有藥物治療手足口病，患者應多喝水和有充足休息，同時亦可用藥物治療症狀，以紓緩發燒和口腔潰瘍引致的痛楚。

搓手液不能代替洗手

要預防手足口病，保持良好的個人及環境衞生最為重要。經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前和後、進食及處理食物前、接觸水疱及如廁後，都要好好潔淨雙手。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用乾淨毛巾或抹手紙抹乾。由於酒精未能有效殺死一些引起手足口病的病毒（例如：腸病毒71型），酒精搓手液並不能完全代替使用梘液和清水潔手。

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另外用膳時要使用公筷和公匙，不要與人共享同一食物或飲料；不要與他人共用毛巾或其他個人物品。避免與患者有親密接觸，如接吻、擁抱。當身體不適時，不應上班或上學及應向醫生求診。

適時補充水份

手足口病人在患病期間，最重要注意補充水份：奶、清水、果汁等都可以，避免進食太熱的飲品和食物，以免喉嚨痛加劇。注意休息，適當時可以用藥物紓緩症狀。如果病情惡化，例如持續高燒、精神委靡、小朋友持續哭鬧、嘔吐、小便減少等，必須盡快求診。

記者：周美好