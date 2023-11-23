樂易玲爆李佳芯與TVB仍有很長合約　承諾會想方法：我地唔會嘥咗佢

▲ 大家都想見Ali拍劇！

視后李佳芯（Ali）在近日TVB 56周年台慶節目《萬千星輝賀台慶》亮相，TVB內地官方平台亦設有直播直擊盛事，有網民留意到一直被指遭內地封殺的Ali，再次遭打格被「消失」。

萬千星輝賀台慶丨視后李佳芯遭TVB內地版視頻打格 Ali連續兩年台慶被「消失」

Ali連續兩年被「打格」

其實去年舉行的《萬千星輝賀台慶2022》，TVB官方微博直擊現場情況，到Ali與陳展鵬亮相時，直播突然中斷，並插播劇集宣傳片段。

當時已有不少網民議論紛紛，搜尋「李佳芯」結果更顯示「你發表的內容不符合法規，無法發送」，「李佳芯」疑成為敏感字眼，令人揣測被內地封殺。

▲ 李佳芯被「打格」。

不會浪費Ali

日前樂易玲出席TVB的《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2023》，領取服務20年的金牌，問到她有關Ali被TVB的內地平台打格一事，樂小姐接受傳媒訪問指很多事情相信對方會明白，也知公司很疼錫她。

樂小姐又大讚Ali是一位很好的藝人，一定會想方法與其有多些不同合作機會，並爆對方與公司還有很多合約，絕對不會浪費對方。

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