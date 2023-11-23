  • 26°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 15:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樂易玲爆李佳芯與TVB仍有很長合約　承諾會想方法：我地唔會嘥咗佢

娛樂 15:10 2023/11/23

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

大家都想見Ali拍劇！

視后李佳芯（Ali）在近日TVB 56周年台慶節目《萬千星輝賀台慶》亮相，TVB內地官方平台亦設有直播直擊盛事，有網民留意到一直被指遭內地封殺的Ali，再次遭打格被「消失」。

萬千星輝賀台慶丨視后李佳芯遭TVB內地版視頻打格　Ali連續兩年台慶被「消失」

Ali連續兩年被「打格」

其實去年舉行的《萬千星輝賀台慶2022》，TVB官方微博直擊現場情況，到Ali與陳展鵬亮相時，直播突然中斷，並插播劇集宣傳片段。

當時已有不少網民議論紛紛，搜尋「李佳芯」結果更顯示「你發表的內容不符合法規，無法發送」，「李佳芯」疑成為敏感字眼，令人揣測被內地封殺。

李佳芯被「打格」。

不會浪費Ali

日前樂易玲出席TVB的《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2023》，領取服務20年的金牌，問到她有關Ali被TVB的內地平台打格一事，樂小姐接受傳媒訪問指很多事情相信對方會明白，也知公司很疼錫她。

樂小姐又大讚Ali是一位很好的藝人，一定會想方法與其有多些不同合作機會，並爆對方與公司還有很多合約，絕對不會浪費對方。

點擊圖片放大
+7
+6

最新影片推介：吳若希專訪

TOPick柴犬追星
香港人在北京丨吳若希初入行被珍姐指有諧星潛質　視每個角色為女一：配角也有人生

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

隨懿深度行丨李佳芯參與旅遊節目被揭「有料到」　Ali努力自我增值靜待機會【多圖】
15:47 2023/10/26
隨懿深度行丨李佳芯參與旅遊節目被揭「有料到」　Ali努力自我增值靜待機會【多圖】
日本18種住法丨李佳芯入住劏房凶宅不覺難受　認節目有意思體驗不同人生
18:09 2023/11/17
日本18種住法丨李佳芯入住劏房凶宅不覺難受　認節目有意思體驗不同人生
萬千星輝賀台慶丨視后李佳芯遭TVB內地版視頻打格　Ali連續兩年台慶被「消失」
17:31 2023/11/20
萬千星輝賀台慶丨視后李佳芯遭TVB內地版視頻打格　Ali連續兩年台慶被「消失」
日本18種住法丨李佳芯挑戰入住日本凶宅瞓一晚　女神Ali聽到怪聲：不關燈睡覺
14:00 2023/11/22
日本18種住法丨李佳芯挑戰入住日本凶宅瞓一晚　女神Ali聽到怪聲：不關燈睡覺
日本18種住法丨跟李佳芯周吉佩體驗和式住宿　入住民宿須知禮儀
16:55 2023/11/22
日本18種住法丨跟李佳芯周吉佩體驗和式住宿　入住民宿須知禮儀

你可能感興趣

隨懿深度行丨李佳芯參與旅遊節目被揭「有料到」　Ali努力自我增值靜待機會【多圖】
15:47 2023/10/26
隨懿深度行丨李佳芯參與旅遊節目被揭「有料到」　Ali努力自我增值靜待機會【多圖】
日本18種住法丨李佳芯入住劏房凶宅不覺難受　認節目有意思體驗不同人生
18:09 2023/11/17
日本18種住法丨李佳芯入住劏房凶宅不覺難受　認節目有意思體驗不同人生
萬千星輝賀台慶丨視后李佳芯遭TVB內地版視頻打格　Ali連續兩年台慶被「消失」
17:31 2023/11/20
萬千星輝賀台慶丨視后李佳芯遭TVB內地版視頻打格　Ali連續兩年台慶被「消失」
樂易玲 李佳芯 娛樂人物職業 娛樂行業 TVB

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間12:05）
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇
【港人移英】英國調查：近半65歲以下受訪者失業　部分對英語能力缺乏信心
【港人移英】英國調查：近半65歲以下受訪者失業　部分對英語能力缺乏信心