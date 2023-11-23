【覆核刑期】母涉打仔兼家門縱火判感化　上訴庭改判緩刑明言予最後機會

▲ 高等法院。（資料圖片）

患輕度抑鬱症的單親母因不滿11歲兒子不專心上網課，涉以平底鍋襲擊兒子的小腿。兒子於母親離家後鎖門，母親於無法返回單位下以打火機點燃大門致濃煙入屋。母親早前承認虐兒及縱火罪，被判感化12個月。律政司今（23日）就刑期申請覆核獲批，上訴庭指原有判刑明顯過輕，改判監3個月，緩刑18個月，並頒令涉案母親須遵守社會福利署主任指示，參與教養子女及親子技巧活動，並定時與精神科醫生會面。上訴庭強調這是最後一次機會，並向涉案母親表示「唔係咁教仔」。



申請人律政司司長，答辯人為45歲母親。申請人就刑期申請覆核，要求改判監禁或緩刑。

上訴庭指答辯人過往曾有虐兒紀錄，以衣架及鎚子襲擊兒子，同樣被判感化，質疑本案判刑須否起阻嚇作用。上訴庭指答辯人於本案不但涉及虐兒，更於單位外縱火，加上其重犯，對於判處感化令感到不安，質疑判刑是否合適。

答辯人則指，首案被判處感化時，答辯人並未被發現有精神問題，至本案發生後才被發現有抑鬱問題，答辯人接受治療及服藥後已有改善，亦已完成戒酒療程，並於感化令下學懂如何與兒子相處，若改判監或緩刑，將剝削其獲得輔導的機會。答辯人續指，被告人若違反感化令，可被帶到法庭重新判刑，因此對答辯人已具阻嚇作用。

上訴庭關注若改判緩刑，能否施加類似感化令條件。律政司一方指，社署福利主任表示若法庭作出命令，將可繼續跟進答辯人個案，並可安排親子等輔導。答辯人一方表示，答辯人指目前已完成戒酒療程，定期到精神科覆診，社工亦定期家訪。

上訴庭經考慮後批准覆核刑期申請，指原有判刑明顯過輕及原則上犯錯，改判監3個月，緩刑18個月，並頒令答辯人須遵守社會福利署主任指示，包括參與教養子女及親子技巧活動等，並定時與精神科醫生會面。上訴庭向答辯人強調這是最後一次機會，「唔係咁教仔」，指答辯人的兒子成績不俗，「你都唔想佢有乜事，你，你真係諗清楚」。

案情指，兒子X（現年12歲）於2022年2月14日在家上網課，於小息時觀看YouTube影片惹怒母親。母親其後飲紅酒，X不欲母親飲酒，兩人再起爭執。X當晚被母親責罵不做功課，母親將碗碟擲到地上，再以平底鍋擊中X的小腿。X於母親外出買酒時鎖上大門，母親無法開門，於門外以打火機點致濃煙入屋，鄰居見狀報警。

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記者：林育慧