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【詐騙貸款】涉騙遮仔會14萬元貸款　高級警員被控欺詐明年1月再訊

社會 13:07 2023/11/23

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西九龍裁判法院。（資料圖片）

47歲高級警員涉嫌訛稱沒有向銀行或財務機構貸款，以詐騙香港警察儲蓄互助社（俗稱「遮仔會」）批出兩筆共逾14萬元的貸款，遭廉政公署早前落案起訴2項欺詐罪，案件今（23日）在西九龍裁判法院再訊。被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方申請，將案件押後至2024年1月17日再訊，待辯方索取文件及與控方商討控罪。

被告林俊杰（47歲，高級警員），被控於2021年2月10日至10月18日，填寫同年2月10日及10月5日的香港警察儲蓄互助社貸款申請表，並在申請表上訛稱沒有向其他銀行或財務機構申請任何貸款，以及訛稱申請表上載有的所有資料均為正確及完整，意圖詐騙而誘使該互助社批出兩筆並逾14萬元的貸款，而導致被告獲得利益，或該互助社蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

被告暫時毋須答辯，辯方申請押後案件待索取銀行資料等文件，以與控方商討控罪。裁判官溫紹明押後案件至2024年1月17日再訊，被告續准保釋。

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記者：陳曉欣

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