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不良習慣︱20歲女真菌感染肺穿窿變「白肺」反覆發熱咳血　醫生揭1個睡覺習慣所致

都市病 16:25 2023/11/23

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20歲女真菌感染，肺穿窿變「白肺」反覆發熱咳血，醫生揭1個睡覺習慣所致。

不良睡眠習慣可嚴重傷肺！内地一名20多歲女子因反覆發熱、咳血求醫，結果發現肺部受到感染，大片穿窿接近「白肺」狀況，情形緊急；而造成這結果，竟是一個很多人都有的睡覺習慣所致。

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據内地媒體《都市報道》内容，河南鄭州大學附屬鄭州中心醫院近期接收了一名20多歲年輕女患者，她因反覆咳嗽、發熱胸悶及咳血等症狀被緊急送醫院，經檢查發現患者有嚴重肺部真菌感染，雙肺有一大片大小不一的穿窿情形，接近「白肺」狀態，情況危急。

1個睡覺習慣所致

呼吸與危重症醫學科主治醫生郭世放表示，患者之所以肺部受嚴重感染，是因她習慣「蒙頭睡覺」：

她喜歡把頭捂在被子裡面睡覺。因為在南方上學，被褥霉味比較重，長時間就導致真菌（曲霉菌）感染。

醫生警告，若延誤治療，患者可能會出現呼吸衰竭、嚴重咳血、感染性休克等，甚至會因此喪命。

網民：難怪咳嗽年年犯

個案一經分享，嚇壞不少網民。許多人紛紛留言表示從小到大都有「蒙頭睡覺」的習慣，直言「咳嗽年年犯」、「看來被子需要經常曬一曬」。

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醫生警告霉菌入肺風險

呼吸系統科專科醫生、香港大學李嘉誠醫學院內科學系副教授何重文曾接受TOPick訪問提醒，霉菌或真菌無處不在，容易在溫暖及潮濕的環境下生長，雖然正常健康人士吸入霉菌，不會對健康構成嚴重影響，但長期處於霉菌的環境下，有可能誘發上或下呼吸道疾病，例如：流鼻水、打噴嚏、咳嗽、氣促等。

何重文指，長期吸入霉菌，對一些抵抗力較弱的人士，有機會構成不同程度影響，例如哮喘病患者病情會惡化：

霉菌進入了肺部，情況「易請難送」，因人體肺部都是溫暖、潮濕，有利已入侵肺部的霉菌繼續滋生，甚至入侵肺部正常組織，繼而誘發炎症。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌則提醒，室內濕度高，除了有利霉菌滋生外，亦會令牀單、被鋪等成為滋生塵蟎的溫床，人體吸入了塵埃蟎的分泌物，有可能誘發哮喘、鼻敏感惡化、呼吸道發炎、水腫等。

床單寢具清潔貼士

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源曾接受TOPick訪問，他建議大家每天早上起床後，盡量把棉被攤開，不要立即摺疊棉被，令被面和被芯保持乾爽，減少濕氣累積，杜絕蟎蟲繼續滋生繁殖。應每季把棉被、枕頭等床上用品用陽光曬一曬，達至殺菌功效及保持乾爽。而被套、床褥套等，宜定期清洗更換。

另外，有專家提及大家不宜在外曬被，在家中曬被要留意晾曬位置，不宜晾在浴室外，否則會令衣物沾染了浴室排出的氣體以至病毒。如果真的未能曬被，可改用乾衣機。台灣毒理學專家招名威教授提出如果棉被、床單、枕頭最好每星期曬太陽一次，如果不行就用烘被機來烘一烘半個鐘頭以上，也可以達到高溫殺菌的效果。

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責任編輯：羅嘉欣

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