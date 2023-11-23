2024年龍年布局｜蘇民峰教家居風水布局　趨旺財運桃花運化病化是非

▲ 玄學家蘇民峰師傅教你龍年家居風水布局。

玄學家蘇民峰師傅，有現代賴布衣之稱，蘇師傅今年繼續為TOPick讀者，講解2024年龍年的風水布局，讓大家能趨吉避凶，度過歡樂吉利的龍年。

蘇師傅每年都提醒大家，先不要求財，最緊要有健康，故他每年都會首先提醒大家，務必要注意五黃及二黑位，前者是大病位，後者是細病位。「今年的五黃大病位在正西，二黑細病位在東南，若家居大門、廚房或主人房的門口在正西或東南，則全家人都容易患病。」

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化解五黃、二黑病位

那麼，如何化解五黃及二黑？「最簡單的方法是在該方位放個音樂盒，大門就掛埋舊鎖匙。至於廚房及大門口，可鋪上灰色地氈，地氈底放六個女皇頭五毫子，打橫放四個，上下各一個，女皇頭向上，用灰色地氈蓋住，行出行入踏兩腳便可。」蘇師傅教路。

至於2024年的桃花位在正東，蘇師傅表示，單身者可在正東方位放一杯水，加一個音樂盒趨旺桃花。而文昌位在西北，可放四枝富貴竹或四枝毛筆亦可，有利讀書。

▲ 蘇民峰師傅表示，務必要注意五黃及二黑位，前者是大病位，後者是細病位。

趨旺財位化是非

說到財位，蘇師傅表示，現在已轉了九運，正北、西南、正東都是當運位。趨財布局十分簡單：在正東、正北、西南各放一杯水便可。「還有個武曲（東北）位，可放八粒白色石頭在水中，有利武職升遷，例如：三行工人、紀律部隊、裝篏等等，總之不是坐在枱頭工作的，都是武職。」蘇師傅說。

至於是非方面，大家必須特別留意，龍年的中宮是嗌交位，特別容易爭吵，蘇師傅指出，可放粉紅色物件化解是非。「很多人都會在公司擺個旺人緣化是非局，很簡單，在公司寫字枱中間放粉紅色物件，譬如鋪一張粉紅色枱墊，若果不想太顯眼，也可在枱底中央位置一件粉紅色物件。」

各大方位趨旺方法

方位 屬位 趨旺方法 正東 桃花位 放一杯水+音樂盒，可旺桃花。 東南 細病位 放音樂盒+灰地氈（地氈底放6個女皇頭五毫子，打橫放4個，上下各1個，女皇頭向上）或掛鈴，可化病。 正南 七赤破軍（舊財位） 放一杯水，可趨財。 西南 九紫喜慶（未來財星） 若趨桃花姻緣，可放4盆植物，外面圍住9枝紅花。

若要趨財，可放一杯水。 正西 大病位 放音樂盒+灰地氈（地氈底放6個女皇頭五毫子，打橫放4個，上下各1個，女皇頭向上）或掛鈴，可化病。 西北 文昌位 放一杯水或4枝富貴竹或4枝毛筆或文昌塔或筆架均可，有利讀書。 正北 當運財位 可放一杯水趨財。 東北 武曲位（文職以外） 放8粒白色石頭在水中，可趨武職升遷及財運。 中宮 嗌交位

家居中間放粉紅色物件。

在辦公室可在寫字枱底中央位置貼上粉紅色物件，或在枱面鋪上粉紅色枱墊，可化是非。

（本文獲蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華