幸福教育丨96歲幼稚園老師日做9.5小時 教書逾60年未言休堅持3大教育方針

若你年近百歲，可曾想過還在職場最前線，日做9.5小時？日本一位96歲婆婆，擔任幼稚園老師一職60年仍未退下來，繼續每天最熱愛與孩子做費體力的帶動跳。問到為何理應頤養天年的年紀，仍勤奮擔任教育孩子的工作，她坦言：「站在教育現象最前線，享受被孩子們歡笑包圍的幸福感」。

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生於1927年的大川繁子婆婆，於35歲之齡成為幼兒園老師，工作至今超過一甲子，照顧逾2,800名學生。即使年屆百歲人瑞的年紀，仍拒絕擔任管理職，站在教育現場第一線，享受被孩子們歡笑包圍的幸福感。而大川婆婆每天勤奮工作，日做9.5小時。

出生於東京的大川老師，20歲原就讀東京女子大學，但由於當時女性幾乎無法選擇不婚，因此有人來提親，她便要休學結婚。夫家是地方有名的望族，婚後的大川老師每天到河邊洗衣，用麵粉製麵給全家人吃，曾是千金小姐的她也只能埋頭苦幹，她形容這是「夾雜著汗水與淚水」的時光。

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當時的日本，一般產業多由男性主導，幼兒園反多由女性開辦。大川老師的奶奶有鑑於此，便燃起「創業夢」也想開設一家幼兒園，但開設幼稚園需要教師執照，因此命令媳婦的大川老師讀書考牌。大川老師只好一邊背著幼兒一邊苦讀。最後，她順利考取證照，讓奶奶在1949年成功開設幼兒園，名為「小俣幼兒園」。待孩子正式入學後，大川老師於35歲之時正式開始幼稚園老師的生涯。

大川老師喜歡講故事的活動，上班前，她總會從家徒步至幼兒園，在這15分鐘的路程裡，她就會構思今天要如何講故事。表演過程中，她更會觀察孩子的反應、調整語速，提高或降低音調，又孩子們生動的表情反饋，令大川老師感到非常有趣。大川老師自從3歲開始直到88歲，都會定期參加韻律體操練習，她對韻律體操的熱愛也延伸至帶領孩子舞動身體。當大川老師的琴聲迴盪在教室內，在外玩耍的孩子就會魚貫而入，按照節奏擺動身體，被孩子們包圍著的歡樂感覺，是大川老師的成就感來源。

大川老師說：「當我嫁做媳婦時無人認同。但孩子需要我，讓我有被肯定的幸福感。」大川老師所待的小俣幼稚園，在日本被稱為「奇蹟的幼兒園」，吸引全國各地的參訪者，這個「奇蹟」源於他們獨特的教育方法。自從奶奶去世後，因為大川老師討厭行政工作，只享受在現場和孩子們接觸的自由感，因此她決定將幼稚園園長的角色，交由二兒子擔任。

二兒子接下幼稚園後，引進當時屬相當前衛的蒙特梭利教育和阿德勒心理學，園內所有老師都須正式參加蒙特梭利教育培訓。他們的教育方針是孩子的事孩子決定、規則由幼兒決定，以及不對幼兒下命令。舉例來說，園內午餐採取自助餐的形式，幼兒可自行決定要吃多少、吃什麼。目的是要他們發揮自由生活的能力，培養責任感。

他們相信，比起照顧孩子的「時間」，愛的「密度」更重要，在外人看來是「放養孩子」的教育方式，其實是為了讓他們成為更好的大人。當然，許多人對這種教育方式感擔憂，但是後來小朋友升學，他們的小學老師大部分認為，這些孩子擁有出色解難能力，並且比一般孩子更有想法與目標。

大川老師說：「我仍在不斷學習『教育』，而且深深著迷於它的魅力無法自拔。雖然我有60多年的經驗，帶過超過2,800名畢業生，但心中依然充滿許多期待。」大川老師目前除了擔任全職幼稚園老師，還身兼學校家教委員、法院家事調停員、婦女事務言討論主席等職務。

大川老師年紀老邁惟不須使用助聽器，其生動的肢體表情也不輸後輩。被問到健康長壽的秘訣，大川老師笑說她毫不在意自己的健康，喝咖啡會豪氣地加5顆方糖，也非常喜歡吃甜食，若真要說秘訣就是帶動跳和講故事吧！在過去多年，她終於不用像從前為人媳婦舨事事煩惱，現在是最幸福的時刻。看到畢業的孩子回來探望她，就會感到真心喜愛這份工作。大川老師說：「能夠自由做喜歡的事就是最棒的。只要還有用處，我就想繼續工作下去。」

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責任編輯︰王明芳