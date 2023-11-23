新手爸媽丨B仔厭倦飲人奶提前畢業 江若琳餵母乳5個半月爆喊感空虛

▲ 江若琳堅持餵哺母乳，最終因B仔不願吃，惟有提前畢業。

母乳是最天然的嬰兒食物，提供嬰兒所需的養分及抗體。世界衞生組織建議，寶寶出生最初至6個月全吃母乳。36歲的江若琳(Elanne)，也響應世衞的建議，堅持餵哺母乳，昨日(22日)她在社交平台分享「人奶之路」完結了，指與5個半月大的Owen仔提前畢業，並咽喉說：「因為你已經唔飲媽咪啲奶」！

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江若琳與蕭潤邦於2018年結婚，今年6月7日誕下兒子蕭立鈞(Owen)，榮升人母的Elanne，產後堅持餵哺母乳，5個半月大的Owen仔，肥肥白白好可愛！

Elanne昨日(22日)在社交平台發帖，表示「我畢業啦！」，歷時5個月16日的人奶之路完結！由最初day 1決定餵人奶，也沒想到自己可以堅持下去，直至近兩星期，她以為Owen仔出現厭奶期，對母乳開始抗拒，

每次食奶都好似逼佢咁，可能因為時間耐咗，已經開始無味？又或者唔夠瞓，又追唔切，又有時食得唔夠好，唔夠濃？

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本應打算「人奶之路」為期半年的Elanne，昨日兒子爆喊，而每次飲奶粉就好開心，秒清！她知道是時候要結束餵哺人奶，同時也想按兒子的意願去行，

仔，雖然呢5個幾月真係好辛苦，我都成日呻辛苦，但原來當知道要完，係有十萬個唔捨得，呢5個幾月見到你肥肥白白 ，實實淨淨，係超大嘅成功感！正正呢兩日開始加固，我又要學新嘢啦！我會努力煮好野俾你食，我哋加油！

從Elanne上載30秒的視頻中，看到她面上流露出依依不捨，眼紅紅的跟兒子說，「BB，我哋人奶之路完結喇 ！因為你已經唔飲媽咪啲奶，我哋記錄吓今日11月22日，你就正式告別人奶，你有冇唔捨得…」

老公兼爸爸的蕭潤邦，第一時間留言「I love you 辛苦晒！」，好友朱薰也恭喜她完成使命，開始新階段，飲杯咖啡奶茶先講，而Elanne坦言：「今日爆喊了，空虛感爆滿！」

看過此片的網民也大讚Elanne好叻，同時被她感動了，「睇到眼濕濕，係人奶媽嘅哄嗚」、「欣賞你，你好叻，你同BB都升班去另一個階段啦，加油呀」、「感受到你好愛好愛好愛bb包，你好偉大，感受到你哋一家嘅快樂，你真係照顧得bb包好細心好有愛」。

Elanne也指自己超愛兒子，自己爆喊了，之前揼落的人奶放滿成個雪櫃，

好心痛，當時死儲爛儲…我成個雪櫃都係！係喎，可以俾佢沖涼用喎！

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責任編輯：王明芳