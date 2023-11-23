聖誕飾品｜應節首飾閃耀動人    聖誕老人與麋鹿耳環可愛度爆燈

▲ 聖誕系列的首飾應節又可愛！

聖誕節是普天同慶的日子，除了參加派對和吃聖誕大餐慶祝外，不妨在穿搭上加點心思，例如選擇應節的首飾，不少平民品牌都有推出聖誕系列的首飾和飾品，例如Charles & Keith推出的麋鹿耳針就可愛度爆燈，可以配搭不同造型！

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Charles & Keith玫瑰金麋鹿耳針 HK$169

▲ Charles & Keith玫瑰金麋鹿耳針

麋鹿耳針以微奢感玫瑰金打造，可讓肌膚看起來更有光澤；麋鹿的挺拔站姿驕傲展現節慶歡樂氣氛；耳針可與同款項鍊搭配，造型完整度更高！

Charles & Keith Iridessa 雪花珍珠耳墜 HK$239

▲ Charles & Keith Iridessa 雪花珍珠耳墜

潔白的珍珠繚繞在雪花墜飾中，宛如冬日初雪的場景，Iridessa銀色耳墜剛剛好的尺寸完美落在耳際，不用嬌柔造作也能輕鬆營造優雅又大方的形象，簡單搭配素色服裝就可以高雅外出。

Charles & Keith Iridessa 雪花珍珠雙層手鍊 HK$239

▲ Charles & Keith Iridessa雪花珍珠雙層手鍊

充滿冬季浪漫元素的雪花與溫潤又有質感的珍珠相互輝映，雙層細鍊設計隱隱散發低奢的光芒，質感滿分的它只需簡單搭配素色衣裳或優雅裙裝，就能輕鬆展現十足的女人味。

Pandora 璀璨雪花吊墜項鏈 HK$699

▲ Pandora 璀璨雪花吊墜項鏈

璀璨雪花吊墜項鏈選用925銀鑄造，飾以精緻的雪花設計。精巧款式鑲嵌璀璨透明立方氧化鋯石，飾以鏤空和立體細節，捕捉雪花在冬日飛舞的美態 ，非常適合浪漫的聖誕節。

Pandora 聖誕樹串飾 HK$499

▲ Pandora 聖誕樹串飾

聖誕樹串飾充滿佳節氣氛。人手綴飾的925銀璀璨串飾，鑲嵌紅色和綠色寶石，形態有如裝飾聖誕樹的玻璃球。 樹頂一顆立體星星和串飾後面鑄刻的「The MAGIC of Christmas」，令細節豐富的串飾極盡完美。

Pandora 璀璨聖誕樹吊飾 HK$499

▲ Pandora 璀璨聖誕樹吊飾

925銀吊飾捕捉佳節奇妙氣息，一顆樹形綠色人造水晶上，綴以代表星星的閃爍金色琺瑯。另一面，925銀樹枝上鑲嵌不同顏色的人造寶石。璀璨生輝的聖誕節串飾，為 Pandora Moments 串飾珍藏注入佳節氣氛，為各式造型注入佳節氣氛。

Pandora 迪士尼《魔雪奇緣》小白吊飾 HK$799

▲ Pandora迪士尼《魔雪奇緣》小白吊飾

迪士尼《魔雪奇緣》小白吊飾，以深得大家喜愛的雪人點綴造型。 吊飾的前方飾牌上，以彩色琺瑯和立體效果，呈現小白的面貌；後方飾牌描繪一片飄雪場景。 吊飾鑲嵌藍色和白色的雪花細節，並鑄刻小白的著名對白： 「I like warm hugs」。 吊飾環圈上鑲嵌璀璨密鑲寶石，側面鑄刻雪花圖案，既可愛又應節。

Zalora Glamorousky鍍玫瑰金聖誕樹吊墜配彩色奧地利水晶項鏈 HK$338（原價HK$636）

▲ 鍍玫瑰金聖誕樹吊墜配彩色奧地利水晶項鏈

以防銹防敏感鍍銀合金製的耳環綴以方晶鋯石，款式高貴大方；彩色奧地利水晶為聖誕樹增添歡樂氣氛，應節得來又不失高貴感覺。

Zalora Glamorousky 聖誕樹麋鹿不對稱耳環 HK$338（原價HK$636）

▲ 聖誕樹麋鹿不對稱耳環

聖誕樹麋鹿不對稱耳環玩味十足，亦可以一次過滿足兩個願望，很適 合有選擇困難症的女生，而且不對稱設計更添活力，為節日帶來生氣。

Zalora Glamorousky-鍍金色聖誕老人耳釘配紅色鋯石 HK$338（原價HK$636）

▲ 鍍金色聖誕老人耳釘配紅色鋯石

這款聖誕老人耳釘設計簡約可愛，綴以圓形紅色方晶鋯石 ，很有聖誕氣氛，而且一閃一閃的，活像聖誕燈飾。

Zalora Glamorousky-鍍金聖誕老人耳環搭配仿珍珠 HK$338（原價HK$636）

▲ 鍍金聖誕老人耳環搭配仿珍珠

聖誕老人耳環搭配仿珍珠設計時尚簡約，但珍珠自帶一種高貴氣質，很適合戴來出席聖誕派對，應節得來又失氣質。

最新影片推介：

Swarovski 搖擺聖誕老人掛飾 $785

▲ Swarovski 搖擺聖誕老人掛飾

這款可愛的Swarovski搖擺聖誕老人掛飾，將為寒冷的夜晚帶來暖意光彩。精緻小巧的設計以閃亮悅目的紅色及透明Swarovski水晶製作，加上316個閃閃生輝的切割面及白色緞帶，為節日帶來不少歡樂。而精美講究的細節，如他的粉紅色鼻子及帽子上的星星，則為整體造型劃上完美句號。

Swarovski 馴鹿造型的薑餅掛飾 $785

▲ Swarovski 馴鹿造型的薑餅掛飾

這款閃亮迷人的馴鹿造型的薑餅掛飾，以璀璨悅目的金色Swarovski水晶製作，搭配可愛的銅色施華洛世奇水晶鼻子、黑色眼睛及白色印花。其40個切割面更與光線巧妙互動，展現出美不勝收的光彩。隨附的白色緞帶方便您搭配其他裝飾，為節日場合的佈置劃上完美句號，亦是送禮的最佳選擇。

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責任編輯：Kiwi Lee