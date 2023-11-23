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新聞女王丨與佘詩曼齊獲網民封「雙視后」　李施嬅讚阿佘EQ高：從不黑面

娛樂 13:57 2023/11/23

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《新聞女王》李施嬅

【新聞女王/台慶劇/佘詩曼/馬國明/李施嬅】TVB台慶劇《新聞女王》內，除飾演主角文慧心Man姐的阿佘好評不斷，飾演不畏強權「中立派」張家妍的李施嬅同樣贏盡正評，獲封「矚目女二」。

當中包括：「李C完全入到個角色」、「近年演技多變，宜古宜今，哭喜皆有」、「似晒為工作而喪嘅新聞工作者」，又大讚其飾演角色家妍「夠搏又有正義感」，「民望」與Man姐叮噹馬頭。

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《新聞女王》佘詩曼

阿佘施嬅被稱「雙視后」

網民除力推《新聞女王》的阿佘及施嬅榮膺「雙視后」外，內地更掀起「心妍CP熱」，網民笑指每日煲劇最期待畫面、就是家妍與Man姐鬥氣及鬥戲，並謂「心妍」的對壘畫面，令人想起無綫經典劇《宮心計》楊怡VS阿佘的名場面。

另外，《新聞女王》自內地播出後掀起「煲港劇」熱潮，除有不少網民「不滿」劇集更新速度太慢外，昨晚又以「新聞女王 文慧心別罵了」先後登上微博文娛及視頻熱搜榜首，勢如破竹。

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《新聞女王》

網民：新聞部金枝慾孽

昨晚（11月22日）《新聞女王》播出一集，除繼續有「Man姐」文慧心 VS「佐治」梁景仁（馬國明飾），及「小花」Cathy（高海寧飾）VS曉薇（何依婷飾）連場惡鬥外，身為「局外人」的家妍亦牽涉其中，更與芷瑤（陳曉華飾）一樣慘成Man姐棋子。

事緣Man姐、佐治及家妍在「仁心候選主席」事件中各出奇謀，Man姐與佐治爭做King Maker、家妍則著力揭發仁心捐款去向！

原本Man姐因葉晨（陳敏之飾）捲入醜聞處於劣勢，但最終不但以激將法說服葉晨將家暴事件擺上枱「搏同情」，更欺騙家妍交出仁心財政報告用以威脅葉晨對手細劉生（何啟南飾），反敗為勝。

另一邊廂，原以為報告終可曝光的家妍則大感氣結，3人Ending在Control Room各有各盤算一幕，阿佘及施嬅的演出均獲激讚，尤其施嬅得悉被Man姐利用後的激氣＋茫然眼神，更是精彩，網民：「一個型、一個有氣場」、「施嬅眼神有戲，同視后佘一樣」、「各有各精彩」、「施嬅演得好自然，阿佘氣場好足，最鍾意佢哋做對手戲」、「新聞部金枝慾孽」。

《新聞女王》

「正直記者」黑化？

雖然家妍被譽為SNK News清泉，並憑藉剛烈正直性格及言論贏盡網民心，但「聖人都有錯」，昨晚家妍「黑暗面」曝光，因過份執著追求真相，家妍竟利用男友俊樂（高鈞賢飾）在「仁心」的法律顧問身份，要求男友供出黑材料，甚至一度動歪念欲偷看男友電腦。

同時亦為達到目的、漠視男友面對的危機及困境。對於家妍所作所為，不少網民詫異之餘亦期待家妍像《金枝慾孽》的安茜般黑化收場。

繼《公主嫁到》後相隔13年再與阿佘合作，施嬅激讚阿佘EQ高：「劇本好多時係之前一、兩日先有，阿佘係好專業但又識得放鬆嘅演員，會覺得（大家）係兩個極端，我做完嘢要返屋企休息同背劇本、比較緊張啲，但佢就會話：『我哋今晚完咗一齊出去食飯』。其實好多年前見佢做人已經好大得著，就算通告好密都EQ好高、好有禮貌對人，唔會投訴同黑面。」

《新聞女王》

佩服新聞工作者

談到演記者獲讚入型入格，施嬅笑言自己「有排未夠班」：「好難同真記者比，做咗呢個角色先知做主播、記者好難，臨場反應要快，做live on air唔可以NG，難過做演員好多，我對跑新聞嘅人佩服得五體投地，自己睇住啲稿讀新聞都覺得繞口，真係拍馬都追唔上，自問做真記者未夠班。」

她續指：「加上讀稿就算有字幕機都睇唔切，所以要一早背晒啲新聞稿，都算係一個大挑戰。」

《新聞女王》

而且施嬅更指，《新聞女王》指攝時間甚緊逼，稱：「今次仲要喺好壓縮嘅時間好趕咁拍、又要拍好多場，冇乜時間做準備功夫。不過辛苦得嚟成個團隊好開心，拍攝中途會一齊食飯、唱歌，令我領悟到自己要轉變吓工作嘅心態。」

施嬅又預告角色之後將有重大轉變：「佢喺一集之內會有好大嘅轉變，因為呢套劇嘅劇本唔會交代好多嘢，所以可能幾場戲觀眾就會見到我無端端變化好大，呢個位係難拿捏嘅…我記得化妝同梳頭工作人員睇完（個變化）都好嘩然我無端端變咗咁，個個都好驚訝！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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