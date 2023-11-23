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工人姐姐︱離職前整壞貴價焗爐網民提議扣外傭人工　湯怡：咁我要扣佢3個月

家事百科 17:27 2023/11/23

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湯怡姐姐離職前整壞貴價焗爐，令她相當心痛。

好的工人姐姐可遇不可求！無心之失整壞家電更是經常發生。育有一女「麥QQ」的圈中媽媽湯怡早前就被姐姐整壞家中的貴價焗爐，湯怡坦言非常傷心，因為價錢一點都不便宜，而且一路都「錫住用」，所以她勁心痛！

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湯怡平時工作繁忙，所以請了姐姐照顧女兒起居及處理家務，「麥QQ」麥紫喬轉眼間QQ已經2歲，而湯怡與工人姐姐的合約期亦將完結，不過就在姐姐離職前，對方竟然整壞了湯怡的貴價焗爐，令她相當心痛，遂在社交網上載照片向網民訴苦。

她表示煮完晚飯後，叫工人姐姐幫手清潔爐入面啲油漬，

點知佢清潔埋我出面個電腦板！我幾年都唔會捨得買樣嘢送畀自己，部焗爐一啲都唔平㗎。我一路都好愛錫佢，我真係好傷心。

有網民就指姐姐都要走了，難以追究，建議她買過部新焗爐，湯怡回覆：

睇嚟大家都係隱形富婆嚟，咁易就話買部新㗎咩？我用咗5年都唔捨得換部新。

又有人指她可以扣工人姐姐的薪金，湯怡就笑言：「咁我要扣佢差唔多3個月人工。」

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未知湯怡有沒有行動去扣姐姐人工，不過就仍好感謝對方兩年來的付出。「呢兩年一定要多謝佢咁照顧紫喬就真嘅，佢幫咗我好大好大好大忙。佢算好唔話得，感謝你，要保重。」

而今日湯怡再度更新社交網，有網民教路叫她將電腦板拆出來抹一下，她嘗試過後，焗爐竟然「復活」了，她直言「好開心好感動」。

經網民教路，最後焗爐「復活」了。

湯怡近年在YouTube開設頻道，邀請嘉賓好友跟她齊齊整餅，例如與張振朗、賴慰玲整Tiramisu、與閨蜜蘇麗珊整奶黃月餅，以及與王浩信整呍呢嗱千層蛋糕，有板有眼之餘，又會分享她製作蛋糕及甜品的心得。她更在疫情時創業，於荃灣南豐紗廠開設餅店，開業快將5個月的時候，投資創業的6位數資金已回本。

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責任編輯：王明芳

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