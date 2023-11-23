親子好去處︱葛量洪號滅火輪展覽館同樂日 免費入場+調查犬表演+噴水表演

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消防員平日縱橫火場，拯救生命，英姿颯爽，是不少小朋友的理想志願。他們實際的工作情況是如何? 工作場地是否只局限在火場? 在今個11月26 (星期日) ，大家可以帶同小朋友參加在香港鰂魚涌公園舉行的「2023葛量洪號滅火輪展覽館同樂日」，即可零距離認識消防員工作。

是次同樂日是一年一度由康文署與消防處合辦的免費節目，更是「香港博物館節2023」的節目之一。當日精彩節目除了有平日外界少見的火警調查犬和滅火輪噴水表演外，更設有由消防員導賞參觀具戰績的葛量洪號滅火輪，讓你與子女了解消防工作的變遷、在滅火輪駕駛室打卡、與消防員在船上合照，參與多項攤位遊戲，以及製作「我的葛量洪號」襟章製作，帶回家作為親子印記。

最新影片推介：

參觀滅火輪駕駛室認識海上救援工作

葛量洪號滅火輪現置身於鰂魚涌公園，於1953年投入服務，2002年退役前一直是消防處滅火輪船隊的旗艦，曾參與多次本港水域和沿岸重大火警的撲救工作和海上救援任務。

小朋友可以走進此艘具豐富戰績的滅火輪駕駛室探秘，由消防員一邊帶領參觀，一邊簡介救護室、泵房、船員休息室、消防文物等，知道更多關於海上救援的歷史和認識消防的裝備，了解消防員在海上救援的工作。

葛量洪號滅火輪展覽館於2007年開放予市民參觀，面積約 1,200平方米。除展示獨特的消防文物，展覽館亦透過多媒體向市民介紹香港海上救援的工作。

3 大不可錯過的的精彩節目

1. 「滅火輪今昔」消防員導賞團

時間：11:30 – 12:30｜12:45 – 13:45

* 先到先得，額滿即止

2. 滅火輪噴水表演

時間： 14:00 – 14:15

3. 「消防員的好伙伴」火警調查犬表演

時間：15:30 – 16:00

5 大必玩主題



1.「啟航吧！葛量洪號駕駛室探秘」

2. 「救火小英雑」合照活動

3. 「我的葛量洪號」襟章製作坊

4. 文物修復辦事處攤位遊戲及介紹

5. 「消防裝備知多D」



「2023葛量洪號滅火輪展覽館同樂日」詳情：



地點：香港鰂魚涌公園 (地圖)

日期：2023年11月26日

時間：10am – 6pm

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責任編輯︰王明芳