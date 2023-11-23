Twins演唱會｜阿Sa阿嬌透露個唱造型　推新歌暗示再加場

Twins睽違9年再開紅館，舉行《TWINS SPIRIT》演唱會，8場演唱會逾五萬張門票，半小時內被搶購一空， 8場演出宣告爆滿！

Twins將於明年一月舉行一連八場的紅館show《TWINS SPIRIT演唱會》，昨日（22日）除了是阿Sa蔡卓妍的生日，同時亦是門票公開發售的日子，反應熱烈，開賣半小時隨即售罄，阿Sa更無預警開IG live，並暗示可能加場。除此之外，Twins新歌《雙喜樓》亦於昨日上架。





壽星女阿Sa （蔡卓妍）生日仍要開工，開售時正與阿嬌及一班英皇歌手 : 關智斌，鄧小巧、Gin Lee 、泳兒、等等一起工作，期間一班師弟師妹特別為她準備了生日蛋糕，生日之後同家人食飯 。

她透露：「演唱會同阿嬌諗住有 dress code ，大家扮以前twins的造型，無論演唱會、廣告、電影、MV任何造形，經歷疫情，終於可以自由活動，希望可以大家來紅館一齊癲，開開心心，演唱會抽離去另一個時空，造形要坐在山頂都會睇到 ，我們會派特派人員及看你著甚麼，可能叫你們上台。」

至於會否加場，她們說好多Fans都買唔到飛，故會認真考慮。