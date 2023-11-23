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【小學科學科】教育局考慮小一、小二科學科採多元評估　不設紙筆考試

社會 15:30 2023/11/23

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總課程發展主任（科學）林威廉。（曾耀輝攝）

小學常識科分拆為「人文科」及「科學課」後，兩新科分別佔小學6年總課時至少7%，較原有課程多。教育局表示，積極考慮在小一及小二科學科不設紙筆考試，採用多元評估，提升學生學習興趣。同時，局方盼優化科目課業、測考評估，如將閱讀家課計算為成績表上的平時分，為學生創造空間，以便他們在課堂外自學，做到「樂學活用」。

總課程發展主任（科學）林威廉表示，諮詢期內接獲學者意見，因此局方積極考慮在小一及小二科學科不設紙筆考試，採用多元評估，即提問、科學日誌、實作評估等，突顯「樂學活用」的課程理念，提升學生學習興趣及求知慾；另強調會繼續「開放」，聽取不同持分者、如老師及家長的意見，好好落實推行課程。

教育局總課程發展主任（幼稚園及小學）李建寰亦指，小學教學課程理念是將測考「拆牆鬆綁」，因此局方一直鼓勵學校善用多元化評估，盼優化課業、測考模式，為學生「留白」、創造空間，因而可進一步在課堂外「自己看多點、學多點，做到樂學活用，達至全人發展」。他希望，各科教師都可以靈活運用不同策略，包括進行電子學習時，可將學生平時所做的「備課」、「很輕省閱讀的家課」，計算為出現在成績表的平時分；並建議多採用輕散策略，適量調適電子預習、閱讀量，以免令學生工作量加倍。

李建寰亦表示，人文科評估方式與以往常識科並無太大分別，提到若學校「用一個硬生生的表格製作待辦清單（checklist）」，是「無意思」的行為，反而應讓學生發表意見，進行反思；以低年級為例，可讓學生畫圖畫，以不同形式表達意見並作出討論，再由教師歸納，促進反思，認為這樣可有效展現學生學習成果；而教師亦能很快得到回饋，用作改善及持續提升教學效能。

另外，林威廉指，將設立「小學科學基地」，預料2025／26年會有逾1,700位、即每校3位教師參與培訓，繼而投入科學教學；強調局方會提供充足培訓名額，相信相關教師會趕得及在授課前接受培訓。

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記者：梁凱婷5

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