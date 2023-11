新聞女王丨還原現實版《新聞女王》揭八卦朋友多　李施嬅：職場上能有真心朋友嗎？

▲ 李施嬅還原現實版《新聞女王》,自揭身邊八卦朋友多。

TVB台慶重頭劇《新聞女王》播出3集好評如潮,無論卡士陣容,抑或現代版宮劇鬥爭劇情,掀起大批網民關注,成為熱論話題。

李施嬅在劇中飾演不畏強權「中立派」張家妍,個人態度十足,在首集直擊巴士翻車意外,經已獲網民大讚似足跑現場的真記者,演技到位又自然。

連日來一眾演員佘詩曼、李施嬅、何依婷及馬國明兵分兩路到北京,到訪兩大傳媒機構所以洗樓式宣傳。

即使她近日忙於在北京進行宣傳,仍不忘更新社交網站「線上式」宣傳,與網民保持互動。

現實版《新聞女王》

李施嬅今日(11月23日)上載一段最新影片,自爆身邊多「八卦」朋友,還原現實版《新聞女王》,不知道所指的「八卦」朋友是圈外還是圈內呢?

她表示:「發覺好多人會問我,『你幾時再拍戲呀』、『幾時有劇上呀』、『結婚未呀』、『生仔未呀』、『買樓未呀』。但係好少人會問我,『你近排健康好嗎』、『你活得開心嗎』,健康同開心唔係應該最重要㗎咩?」

她還配以文字:「係八卦定關心呢?定價值觀唔同呢?」、「職場上能有真心朋友嗎?每個人都會有表面關心但內裏八卦的朋友。新聞女王可能更多這類人。😅你們身邊有嗎?Who else has Friends who acts like they care, but are really just nosy. 😏」

【金宵大廈2】李施嬅免疫系統出問題致眼疾 停工專心醫病:好沮喪

免疫系統出事

現年42歲的李施嬅(Selena)去於3月底拍片自揭患上眼疾,當時已停工半年,尋找過不少醫生醫治,曾聽醫生建議做手術,豈料完成眼部手術後,情況卻沒有改善。

經過不同檢查後,最終發現患上「好複雜的病」,這個病與韋史密夫的太太珍達娉琪(Jada Pinkett Smith)的疾病十分相似,都是有關自我免疫系統的問題。

▲ 李施嬅去年3月底拍片自揭免疫系統出問題,導致眼疾並接受手術及治療。

即使當時將播出其主演劇集《金宵大廈2》,李施嬅因健康問題缺席宣傳活動。

值得一提,她憑此劇在《萬千星輝頒獎典禮2022》入圍「最佳女主角」最後五強,可惜仍未能登上視后寶座。

