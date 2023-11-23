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新聞女王丨還原現實版《新聞女王》揭八卦朋友多　李施嬅：職場上能有真心朋友嗎？

娛樂 17:54 2023/11/23

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熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

李施嬅還原現實版《新聞女王》，自揭身邊八卦朋友多。

TVB台慶重頭劇《新聞女王》播出3集好評如潮，無論卡士陣容，抑或現代版宮劇鬥爭劇情，掀起大批網民關注，成為熱論話題。

李施嬅在劇中飾演不畏強權「中立派」張家妍，個人態度十足，在首集直擊巴士翻車意外，經已獲網民大讚似足跑現場的真記者，演技到位又自然。

新聞女王丨與佘詩曼齊獲網民封「雙視后」　李施嬅讚阿佘EQ高：從不黑面

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新聞女王丨與佘詩曼齊獲網民封「雙視后」　李施嬅讚阿佘EQ高：從不黑面

連日來一眾演員佘詩曼、李施嬅、何依婷及馬國明兵分兩路到北京，到訪兩大傳媒機構所以洗樓式宣傳。

即使她近日忙於在北京進行宣傳，仍不忘更新社交網站「線上式」宣傳，與網民保持互動。

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現實版《新聞女王》

李施嬅今日（11月23日）上載一段最新影片，自爆身邊多「八卦」朋友，還原現實版《新聞女王》，不知道所指的「八卦」朋友是圈外還是圈內呢？

她表示：「發覺好多人會問我，『你幾時再拍戲呀』、『幾時有劇上呀』、『結婚未呀』、『生仔未呀』、『買樓未呀』。但係好少人會問我，『你近排健康好嗎』、『你活得開心嗎』，健康同開心唔係應該最重要㗎咩？」

她還配以文字：「係八卦定關心呢？定價值觀唔同呢？」、「職場上能有真心朋友嗎？每個人都會有表面關心但內裏八卦的朋友。新聞女王可能更多這類人。😅你們身邊有嗎？Who else has Friends who acts like they care, but are really just nosy. 😏」

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【金宵大廈2】李施嬅免疫系統出問題致眼疾　停工專心醫病：好沮喪

免疫系統出事

現年42歲的李施嬅（Selena）去於3月底拍片自揭患上眼疾，當時已停工半年，尋找過不少醫生醫治，曾聽醫生建議做手術，豈料完成眼部手術後，情況卻沒有改善。

經過不同檢查後，最終發現患上「好複雜的病」，這個病與韋史密夫的太太珍達娉琪（Jada Pinkett Smith）的疾病十分相似，都是有關自我免疫系統的問題。

李施嬅去年3月底拍片自揭免疫系統出問題，導致眼疾並接受手術及治療。

即使當時將播出其主演劇集《金宵大廈2》，李施嬅因健康問題缺席宣傳活動。

值得一提，她憑此劇在《萬千星輝頒獎典禮2022》入圍「最佳女主角」最後五強，可惜仍未能登上視后寶座。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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