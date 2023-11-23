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【國家安全】李家超：基本法23條會聯繫《港區國安法》　以完善維護國安法律體系

政治 15:19 2023/11/23

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李家超今日透露，會把基本法第二十三條立法方案，與《港區國安法》聯繫起來。（政府新聞署圖片）

特首李家超今日透露，將在明年完成《基本法》第二十三條本地立法，並把方案與《港區國安法》聯繫起來，完善特區維護國家安全的法律體系和系統。

李家超今日出席第八屆「一國兩制」與香港基本法研討會致辭指，《港區國安法》的實施效果立竿見影，政府視健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制為重要責任，將在明年完成《基本法》第二十三條本地立法，並把方案與《港區國安法》聯繫起來，完善特區維護國家安全的法律體系和系統。

他又指，《基本法》賦予香港的獨特優勢之一，是保留單獨關稅地區的地位，並可以「中國香港」的名義，同世界各國、各地區等簽訂和履行有關協議。香港至今已經與32個經濟體簽訂了23份投資協定，並與20個經濟體簽訂自由貿易協定。

另外，上月發表的《施政報告》，其中提出開展愛國主義教育，增強市民對國家和中華優秀傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結。李家超透露，政府將通過校園教育、增強博物館資源、舉辦文史活動等，不遺餘力地在社會建立以愛國愛港為核心、與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。

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責任編輯：區綽彥

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