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秋冬保健｜星十五兩款中式養生甜品　原粒研磨杏仁茶潤膚駐顏

休閒消費 15:33 2023/11/23

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嫩香蛋白杏仁茶 $36

主打傳統中式甜品的「星十五」，提供與節氣相應及滋潤養生的中式甜品，摻雜養生保健食材，如助明目的杞子、補中益氣的紅棗、預防心血管疾病的杏仁及行氣止痛的陳皮等，利用食材天然甜味再配合國家級廚師黎耀成師傅的獨門配方，製作美味低糖的養生甜品。 

「星十五」「星」命名，象徵著星宿的時令，而「十五」則代表每個月的十五日，兩者結合象徵月圓之夜的美好和幸福，希望客人無論身處何地，在品嚐甜品時都能感受到「星十五」所傳遞的團聚幸福感。

國家級大廚黎耀成師傅 以獨門配方將「星十五」的中式甜品改成低糖又健康。當中招牌特制蓮子合桃露王及最受歡迎的嫩蛋白杏仁茶，利用紅棗本身的甜味熬製，用少糖的配方去製作合桃露王，是養生甜品的首選！

新會遠年陳皮紅荳沙 $88

而秋冬首選的杏仁茶堅持採用原粒杏仁來研磨，杏仁潤膚駐顏，加上含豐富蛋白質的蛋白，雙重潤澤，女士們要注意了！ 

「星十五」有不少招牌甜品，當中包括特制蓮子合桃露王 ($62)、椰皇燉鮮奶 ($60) 及新會遠年陳皮紅荳沙 ($88) 等。

當中特制蓮子合桃露王經過黎師傅多年來研究的獨門秘方，將合桃炒至金黃香脆並生磨，再加入鮮准山及其他藥材，讓特制蓮子合桃露王多一份香濃的焦香味，天然的甜昧及合適的稀稠度，深受不讚賞，合桃有補腦及抗衰老功效，最適合愛美人士。

賞心九格格 $128

另外，椰皇燉鮮奶及新會遠年陳皮紅荳沙是秋冬不錯的選擇，每個椰皇都是人手即場開，品質保證。香滑的燉鮮奶配上濃厚鮮奶味的椰子肉，椰香味十足！

此外，新會遠年紅荳沙亦是「星十五」必試之選，採用18年或以上的遠年陳皮反覆熬製逼出陳皮香味，紅豆及西米都十分足料，而且入口軟糯香滑，清甜中帶一股果皮香，紅豆更達到「起沙」的口感，陳皮的愛好者必試！ 

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