【新藥研發】和黃醫藥：大腸癌藥物獲FDA批准上市　擬明年設本港臨床研發中心

▲ 首隻香港創科研究適用於實體腫瘤的小分子，抗癌藥物獲美國食品及藥物管理局(FDA)批准。（陳靜儀攝）

和黃醫藥公布，一種用於末期腸癌的新藥呋喹替尼（Fruquintinib)，成功獲美國藥監局審批上市，成為首種中國研發小份子抗癌藥物，適用於國外使用。藥物目前除了於常規途徑申請本地註冊外，亦經由「1+」機制審批。

腫瘤科專科醫生，和黃醫藥獨立非執行董事莫樹錦表示，藥物是第三線藥物，病人可於化療及標靶藥物後使用。於臨床研究下，藥物治療令存活期的中位數由4.8個月，增至7.4個月。莫樹錦指，市場有另一種同款藥物，不過副作用相對較多。

另外兩種藥物，神經內分泌瘤、以及非小細胞肺癌，亦已於內地上市。和黃醫藥主席杜志強表示，公司計劃擴大香港的科研發展，正計劃於明年於科學園或落馬洲河套區，設立臨床研究中心。

被問到為何回流香港。杜志強指，公司創立時，於內地研發具成本優勢、人工低；不過現時本港研發成本未必高於內地。他續指，內地的高級人員薪俸稅較高，甚至比美國更高，香港對高收入科學家具吸引力。

公司目前由武田製藥負責海外地區銷售，目前單是新藥銷售已有4億美元收入，預料未來會增至10億。杜志強指，現時公司已無需再集資，預料未來會有正現金流。至於藥價方面，目前內地藥價由醫保負責，至於海外則有武田製藥定價，需視乎地區情況。

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記者：陳展棋