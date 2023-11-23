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【小學人文科】常識科教材可過渡至人文科　教育局料25/26年有教科書供學校用

社會 16:15 2023/11/23

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教育局總課程發展主任（幼稚園及小學）李建寰。（曾耀輝攝）

從小學常識科分拆出來的「人文科」課程框架今（23日）出爐，教育局預料2025／26學年，首批人文科教科書將完成送審，可供學校使用，惟強調「教科書不是唯一教材」，局方亦會提供其他教學資源作為參考。此外，課程發展議會主席稱，人文科內容建基於常識科，相信有關學與教資源仍適用、可過渡至於新科。

教育局總課程發展主任（幼稚園及小學）李建寰表示，今日公布課程框架後，將隨即為教科書出版商舉辦簡介會，講解小學課程內容、送審課本注意事項及評審準則等，以便出版商開始編寫教科書，按時送審，局方再盡快審批，強調人文科教科書出版過程與其他課程一樣；預料2025／26學年，首批人文科教科書將完成送審，可供學校使用。

李建寰亦指「教科書不是唯一的教材」，強調局方會提供簡報（PowerPoint）、工作紙或短片作為參考，支援不同學科教學、推展；學校亦可按校本發展情況，自行設計教材。

課程發展議會主席潘偉賢則表示，人文科絕大部分內容建基於常識科，因此「學、教、評及師資培訓與常識科並無太大分別」，為常識科教師提供的相關培訓課程及學與教資源，亦仍適用於人文科，「相信學校可將常識科中有關個人、社會及人文教育的學與教，過渡到人文科」。

課程發展議會主席潘偉賢。（曾耀輝攝）

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記者：梁凱婷
 

畢業 大學 中小學教育 中學 常識科 ERP 分拆 記者 大分 幼稚園

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