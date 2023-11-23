黎明演唱會丨Leon與新人凌雪怡合唱《顧家》　 《如果可以再見你》MV動畫勾集體回憶

▲ 《Leon黎明紅館演唱會2023》

天王黎明（Leon）的《Leon黎明紅館演唱會2023》10場演出已接近完成，而歌迷對Leon今次的演唱會一致好評，除親身感受到巨型天幕的視覺刺激觀感，大家都沉醉於Leon的歌聲之中，快歌環節時全場歌迷更站起來一齊又唱又跳，氣氛High爆。

連日來很多圈中好友都到場支持，到快歌環節，各嘉賓都忍不住站起來一齊又唱又跳。其中A Music新人凌雪怡（Apple）更首登紅館，於第9場《Leon黎明紅館演唱會2023》現身，當唱《顧家》（同居版）一曲時，她擔任和音與Leon合唱，營幕上都見到Apple的大頭鏡頭。

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▲ 《Leon黎明紅館演唱會2023》

以全智賢為原型

為今次演唱會，更特別製作《如果可以再見你》MV的動畫版，這首歌是Leon於1998年的金曲，當年Leon邀請了韓國著名女星全智賢拍攝MV，二人在遼濶的山谷吶喊一幕令樂迷印像難忘。

這次製作的動畫版，女主角也是跟着全智賢的原型製作。歌迷們見到吶喊一幕，都即時想起了當年的MV情節，勾起一幕幕的回憶。

▲ 《Leon黎明紅館演唱會2023》

全場觀眾齊起舞

而每晚到快歌環節，特別是《Sugar in the Marmalade》的音樂一奏起，全場觀眾便自動站起來一齊跳舞，氣氛高漲，大家一齊邊唱邊跳，直到最後一首歌《我的親愛》，觀眾都依然相當興奮。

每晚完場後，大批歌迷都在紅館外等候Leon的座駕離去，希望多見Leon一面。Leon亦深明歌迷依依不捨，每晚都會跟歌迷揮手道別。

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