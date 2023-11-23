【聖誕節目】西九推連串活動賀聖誕　「夜樂西九」加強版12.1登場詳情下周公布

▲ 「夜樂西九」加強版12月1日登場，詳情下周公佈。（西九文化區管理局圖片）

西九文化區管理局今日（23日）召開董事局會議，行政總裁馮程淑儀會上匯報西九最新活動情况，表示本月10日起一連3個周末，在西九多個文化場地啟動的「夜樂西九」活動，反應熱烈，將在12月1至3日，於海濱草坪東面呈獻加強版，詳情下周公布。

馮程淑儀指，為響應推動夜經濟，西九管理局在11月啟動了「夜樂西九」活動，11月10日起一連3個周末，在西九藝術廣場、海濱平台、高草坪等，提供免費現場音樂節目，並設置特色小食攤位等，讓訪客可以一邊暢飲，一邊欣賞維港美景和精彩現場表演。

她續指，「夜樂西九」最大特色是同時在西九多個場地，呈獻不同流派風格的音樂表演，既有爵士樂、藍調、搖滾音樂，亦有流行歌曲、街頭表演，為訪客提供多元化音樂體驗。而由於反應熱烈，管理局將在12月1至3日，於海濱草坪東面推出「夜樂西九」加強版，除了現場音樂表演外，準備了更豐富、更具特色的餐飲選擇，詳情將在下周公佈。

聖誕將至，西九亦推出連串活動節目，其中全港最高聖誕樹將重臨西九，明起正式向公眾開放，直至到明年元旦（1月1日）；旅發局則首次在西九對開海面舉行「冬日維港水上煙火」，12月9至26日期間，逢周六日晚上8時上演；西九管理局亦首次舉辦聖誕市集，12月21至30日期間，在藝術公園大草坪舉行，設約25個攤位，提供創意餐飲、特色零售和現場音樂表演。

另外，由西九委任創作、西九及香港話劇團聯合主辦和製作的首齣原創粵語音樂劇《大狀王》，將於下周四（30日）起，在戲曲中心大劇院重演20場。馮程淑儀說，市民反應十分熱烈，只剩少量門票。由西九和香港舞蹈團攜手呈獻的得獎舞蹈作品《凝》則將在12月8至10日，在自由空間大盒首次現場公開演出。

博物館方面，香港故宮文化博物館9月27號起推出的「凝視三星堆──四川考古新發現」特別展覽，反應熱烈，直至11月19號，已吸引超過10.7萬人次入場，展期至明年1月8日。香港故宮和英國國家美術館合辦的 「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」特別展覽亦由昨起向公眾開放，展期至明年4月11日，是首個在港舉行的英國國家美術館繪畫珍藏展，展覽橫跨400多年西方藝術歷史長河，展出由50位舉足輕重藝術巨匠創作的52件頂尖藝術傑作，包括文森·梵高的《長草地與蝴蝶》、克勞德·莫奈的《鳶尾花》等。

馮程淑儀指，觀眾可以用240元購買套票，在同日參觀上述2個特別展覽，以及香港故宮所有專題展覽，特惠套票120元，並形容展覽極具吸引力，鼓勵觀眾預定門票。另提到為慶祝開幕兩周年，M+博物館在11月12日讓公眾人士免費入場，亦安排了多項免費節目，當日錄得近2.2萬人次入場，是M+博物館開幕以來單日訪客人次第二高，最高是7月1號的2.3萬人次。

此外，香港故宮在10月31日推出了虛擬博物館，提供高解像度的360度全景影像，呈獻博物館多個展廳和公共區域實境，讓市民和世界各地人士，可隨時隨地觀賞展覽，馮程淑儀形容是博物館履行公眾教育和推動中外文化藝術交流使命的重要措施。

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記者：梁薾心