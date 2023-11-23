【日本水產】涉偷運受管制東京製鰹魚片　食安中心不排除向日本進口商提控

▲ 日本海產。(陳靜儀攝)

食物環境衞生署食物安全中心今日（23日）公布，中心檢查一批日本進口食品時，發現當中有在受管制都份製造的水產品，懷疑違反相關《食物安全命令》（《命令》），涉事產品已被中心封存，沒有流出市面，中心正跟進事件。

中心發言人說：「中心檢查該批日本進口食品的食物標籤時，發現6包懷疑在《命令》發出後在東京都製造的乾製鰹魚片，有關進口商涉嫌違反相關《命令》。」

根據該《命令》，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉10個都／縣，並在2023年8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。

​​中心會繼續跟進事件和採取適當行動，包括就事件通知日本有關當局。如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控。調查仍然繼續。

最新影片推介：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜