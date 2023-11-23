【舊區重建】每10棟樓宇平均2棟超齡   經民聯倡設KPI五年重建750棟

▲ 經民聯發表報告指，舊區重建須加快。（趙居逸攝）

香港樓宇老化嚴重，為推動大規模舊區重建，經民聯提出11項建議，包括推動樓市全面「撤辣」，減省重建成本、放寬地積比，提升樓宇高度，增加市建局和開發商重建意欲。目標每5年重建750棟，增加1.1萬個單位。

經民聯今日發表研究報告指，根據屋宇署記錄，50年樓齡以上由2010年的3900棟，大幅增加至2020年8700棟，即平均每10棟樓就有2棟超齡，推算2040年將達致21700棟，故舊區重建有必要性和緊迫性。

經民聯主席盧偉國表示，在舊樓、「三無大廈 」和劏房的三重打擊下，導致香港不少地區出現各種衛生管理、治安問題，成為香港「計時炸彈 」。他建議政府全面檢討《市區重建策略》，如5年重建750棟，每年不但可提供逾1.1 萬個住宅單位，至少可供約3萬人居住，亦會為香港帶來接近1萬個就業機會。

林健鋒：應考慮豁免舊樓重建單位「禁售期 」

經民聯議員林健鋒表示，私人發展商是舊區重建的主導力量，在未來數月樓市平稳發展下，經民聯建議政府全面撤销樓市「辣招 」,免除買家印花稅 (BSD)、新住宅印花稅 ( DSD ) 和額外印花税 (SSD) ，同時考虑豁免舊樓重建單位的「禁售期 」，以減省重建成本。他又建議，政府放寬地積比率，提高楼宇高度，令重建後可新增的平位教目進一步增加，增加發展商重建舊樓的诱因。

為了協助業主維修舊樓，經民聯議員梁美芬促請政府「多管齊下」，包括逐步擴展市建局九龍城「聯廈聯管」計劃至更多地區，組織專門負責「三無大廈」的清潔隊和為香港各區樓宇檢驗和維修的進度等。

此外，經民聯亦建議注資市建局，成立重建專項基金，解決重建資金問題；放寬有迫切需要重建的舊樓強拍門檻，加快重建進度。至於「同區7年樓齡」補償機制則不宜改動，既避免引起新的爭議，又可以為業主放售單位予市建局提供足夠誘因。

關愛隊不能取代專業人士

被問到清潔隊是否由關愛隊組成，會否擔心關愛隊的工作量太大，梁美芬表示，並不是要求關愛隊做完所有工作，講明是清潔隊，香港亦有很多有心人可以參與。盧偉國則表示，關愛隊不能取代專業人士，故提出聯廈聯管的方式，有專業人員加入，就可以解決如電腦、防火系統等問題。

至於是否擔心有足夠人手完成重建工作，盧偉國表示，政府應採取適當措施，包括加強本地培訓，並適當輸入外勞。林健鋒則指表示，政府應「金睛火眼」，調配有關需要，「當然我們亦都有責任，告訴政府哪個行業不夠人，我覺得最緊要是配合得好。」

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記者：趙居逸