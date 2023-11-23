星二代︱郭羨妮11歲女遺傳美人基因被讚未來港姐　讀一條龍傳統名校興趣多

▲ 轉眼Kylie已經11歲生日，向來愛女心切的Sonija，決定帶她去玩滾軸溜冰，順道懷舊一下。

現年49歲的港姐冠軍郭羨妮（Sonija）於2011年，低調與內地武術指導朱少杰結婚，翌年誕下女兒Kylie，自此淡出娛樂圈專心湊女。早前，郭羨妮分享為11歲的女兒Kylie溜冰慶生的合照，可見Kylie輪廓深、眼大大，盡得媽媽的美貌真傳，近照曝光獲網民大讚未來港姐！

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郭羨妮於Kylie 11歲生日時於IG寫上：「今天是女兒的十一歲生日。問女兒想怎樣慶祝，說要做些她從未做過的事，決定帶她去滾軸溜冰一番。我自己就懷舊一下，因為小時候也會在家裏的走廊溜著玩。女兒跌兩遍就學會了期望女兒健康快樂，將來做個對社會有貢獻的人！」雖然Kylie只是首次玩，但見她玩得有板有眼，兩母女更手拖手一起玩，認真溫馨。Sonija不時在社交平台分享家庭生活。女兒不時送上窩心行動，可見郭羨妮與女兒Kylie關係親密。

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母女同讀名校天神嘉諾撒學校

郭羨妮一直接受本地傳統名校教育，小學就讀著名女校天神嘉諾撒學校，之後一條龍升上嘉諾撒聖瑪利書院。當年她已早知一家人移民，A-level考獲1A、1B及2C的好成績後，便轉往加拿大升讀西門菲莎大學（Simon Fraser University）主修心理學及經濟。

Kylie升小一時，媽媽用心培育為女兒報了7、8間小學，最後女兒入讀媽媽的母校天神嘉諾撒學校，因學業繁重，她有計劃讓女兒赴加拿大升學，希望女兒能愉快學習，但女兒很喜歡學校，不捨得走。

讓女兒自由發展興趣多

Kylie性格好動，主動要求學芭蕾舞、體操、彈琴、跆拳道及游泳等興趣班，尤其愛跳舞和體操，曾於舞蹈比賽奪獎，但為了顧及學業，Sonija只能安排女兒繼續學跳舞。去年Kylie在ViuTV劇集《冥冥之中》中中客串演出一角，飾演患有自閉症的女孩。導演亦大讚：「基本上每次演出都是1 Take過完成。」沒有受過專業訓練的她，演技稱得上非常不錯。不過，看來Kylie對演藝表演有興趣，Sonija開始帶女兒參與拍劇和拍廣告，Kylie表現淡定，笑容可親，將來或有機會繼承媽媽入行。郭羨妮表示讓女兒自由發展。她現在最希望女兒能讀好書，最緊要開心健康。

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責任編輯：王明芳