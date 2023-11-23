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 【易通行】大老山隧道周日清晨5時起實施「易通行」　 收費廣場行車線減至4條

社會 16:23 2023/11/23

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大老山隧道周日清晨5時起實施「易通行」。（政府新聞處圖片）

大老山隧道周日（26日）清晨5時起實施「易通行」，屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，無須停車或排隊付款，所有人手收費亭及快易通車道將會取消；收費廣場來回行車線將由7條減至4條。

為配合實施「易通行」，大老山隧道一帶將由周日凌晨1時起，分階段實施臨時交通安排，其中隧道來回方向及其支路，會由凌晨4時至5時臨時封閉，期間通宵巴士線N680（錦英苑-中環（港澳碼頭））須道行經獅子山隧道。

運輸署署長李頌恩指，現時已有6條政府收費隧道實施「易通行」，包括獅子山隧道、青沙管制區、城門隧道及三條過海隧道，平均每日處理約43萬架次車流，運作大致暢順，呼籲未設定自動繳費方式的車主盡快設定。

她又透露，政府計劃在12月於香港仔隧道實施「易通行」，詳情及確實日期有待公布；未來亦會繼續研究將「易通行」擴展至其他隧道，包括政府將於2025年收回的大欖隧道。

運輸署首席運輸主任何均衡稱，署方目前已發出逾81萬張「車輛貼」，佔全港車輛逾99%，當中約92%車輛已開立「易通行」戶口，73%車輛已設立自動繳費方式。

他續稱，易通行運作至今約半年約有5,500萬宗交易，整體僅少於0.3%車主未有準時繳交費用，被徵收附加費；0.1%車主未有繳付隧道費及首筆附加費，被徵收額外附加費。

何均衡又說，近日發現有偽冒「易通行」的訊息和虛假網站，企圖騙取用戶付款及信用卡資料，強調「易通行」系統不會向車主發出附超連結的短訊或電郵，署方將加強宣傳防騙，提醒車主如需在網上補交隧道費，必須登入「易通行」網站或流動應用程式。

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責任編輯：梁薾心

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