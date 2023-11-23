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TOPick診症室︱每20名孕婦有1人患妊娠毒血嚴重可致母嬰缺氧雙亡　醫生揭9類人高危

醫生診症室 19:11 2023/11/23

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每20名孕婦有1人患妊娠毒血，嚴重可致母嬰缺氧雙亡！醫生揭9類人高危。

由準備懷孕至成功分娩，從來都不是容易的事，有一種嚴重疾病會令所有孕婦聞風喪膽，就是「妊娠毒血症」。婦產科專科醫生黃潔華接受TOPick訪問，拆解妊娠毒血症徵兆及高危族群，嚴重後果可致命，提醒準媽媽們做好預防工作。

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每20名孕婦中有1名「中招」

黃醫生指出，妊娠毒血症是一種嚴重的妊娠併發症，全球約2％至8％、香港有3%至5%的孕婦會患上，即大約每20名孕婦中就有1名受到影響。妊娠毒血症傳統的診斷是基於懷孕20週後孕婦出現的高血壓和蛋白尿，其中「妊娠高血壓」是指孕婦過去未有高血壓病史，卻因懷孕引起高血壓症狀：

若孕婦血壓為上壓高於140mmHg、下壓高於90mmHg，及相隔4小時後量度仍然沒下降，便能診斷為妊娠高血壓。更甚者，如上壓高達160mmHg、下壓高於 110mmHg，則是達到危險水平。

醫學界現普遍認為，妊娠毒血症成因主要是胎盤功能較差所致，令胎盤無法提供足夠的血液給胎兒；而胎盤會釋放一些因子，刺激孕婦全身發炎反應，最終引起全身多處器官損傷。黃醫生指出，有9類人是患妊娠毒血症高危一族：

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發病先兆

黃醫生表示，妊娠毒血症初期並沒有任何不適症狀，惟血壓有開始上升的跡象。另外，孕期水腫亦是常見現象。黃醫生提醒，若突然出現水腫，甚至水腫脹至膝蓋或會陰位置，就屬於異常；短期內體重劇增，都可能是妊娠毒血症的症狀。一旦出現症狀，可能代表已經是嚴重的妊娠毒血症：

如果發生持續性嚴重高血壓（血壓高於160/110mmHg），主要症狀包括頭痛、視線模糊、胃痛和右上腹痛；突如其來的嚴重嘔吐、呼吸困難，應立即求醫。

另外，若在驗血、尿液分析和超聲波等檢查中，發現血小板數量減少、肝腎指數上升，都是嚴重的妊娠毒血症的症狀。

嚴重可致母嬰雙亡

嚴重的妊娠毒血症，會對母嬰及長遠有極大影響。首先，因為胎盤功能變差，胎兒可能有生長遲緩、羊水過少問題，出現早產、胎盤剝離甚至胎死腹中的情況。

至於孕婦，妊娠毒血症會增加出血性中風（爆血管）的機會，引發子癇（痙攣，俗稱發羊吊），令母嬰因缺氧而危及性命。生產時會增加大出血的機率，更會出現HELLP症候群，即溶血性貧血、肝功能上升和血小板不足，導致肝、腎、肺和心臟衰竭，甚至死亡。

長遠而言，有妊娠毒血症病史的產婦，日後會比一般人有較高風險患上心血管疾病，如高血壓、中風、心肌梗塞、或心臟衰竭等。

治療方法

針對妊娠毒血症，黃醫生解釋，雖服用藥物可幫助穩定血壓，但分娩才是最終根治的方法。婦產科醫生會視乎母嬰的健康狀況及胎兒的週數，決定孕婦何時適合分娩。如病情穩定，醫生會儘量控制病情直到34至37週後才分娩，讓胎兒有更多發育時間，增加存活率。

若妊娠毒血症病情嚴重，用藥物穩定血壓後，需立即分娩。 

若是懷孕不到35週，醫生會先給予類固醇，促進寶寶肺臟成熟，減低早產兒併發症風險及死亡率。孕婦生產前後，均會給予硫酸鎂，作為神經保護藥物，以預防癲癇發作；並給予降血壓藥物預防中風。

黃醫生指，通常患者在生產4至7日後情況已經好轉，約6週後就能康復。不過，有些婦女會在產後才出現妊娠毒血症，因此建議在坐月期間亦要定時量血壓。

及早預防

由於大部分孕婦在確診妊娠毒血症前都沒有症狀，但普遍會血壓高，所以，黃醫生建議高危孕婦可以考慮購置血壓計，每週量度2至3次血壓，觀察血壓是否正常，有助及早發現患上妊娠毒血症。

另外，有研究顯示，高危孕婦在懷孕16週前服用阿士匹靈，可將早產妊娠毒血症和所有妊娠毒血症的發病率分別降低60%和30%。孕婦亦可以早孕期妊娠毒血症篩查，了解和評估自己患早產妊娠毒血症的風險。黃醫生呼籲：

做好產前檢查、懷孕前控制體重、保持適量運動、攝取充足鈣質、避免喝酒與吸煙；產後亦須注意體重控制、改善生活習慣、並每年定期健康檢查，都有助預防妊娠高血壓及妊娠毒血症。

婦產科專科黃潔華醫生。（越玲瓏攝）

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記者：張沛

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