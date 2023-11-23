喝水養生｜飲水唔夠患糖尿病失智風險高64% 揭9大最佳飲水時機
水分是維持人體運作的一大重要物質，除了能加快新陳代謝，亦有排毒的作用。有台灣醫生就引述美國研究，指出水分攝取不足的人士，更容易患上心臟及肺部疾病，增早死風險，而患上糖尿病、認知障礙症等慢性病的風險，亦比一般人高出64%。
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台灣腎臟科醫生江守山近日在個人Facebook專頁發文表示，保持攝取充足水分除了有助延長壽命之外，還可以減少罹患慢性健康問題的風險。他引述一項美國研究的數據，指出研究人員在分析了11,255人的數據，並持續追蹤25年後，發現血清鈉水準（身體水分不足的指標）較高的人，往往患有更多慢性健康問題。
此外，他們出現慢性健康問題的可能性亦比一般人高64%，這些慢性病包括心力衰竭、中風、動脈疾病、肺部疾病、糖尿病及失智等，他們也比血清鈉低水準的人更早死亡。而體內水分不足，也會影響15種生物指標，例如血壓、膽固醇及血糖等。
那麼，一個人每日應該攝取多少水分？美國國家心肺血液研究所（NHLBI）心血管再生醫學實驗室的研究員Natalia Dmitrieva表示，適當的水分可以減緩衰老並延長無病生活，並建議男性每天應該攝入12杯（2至3升）的水；女性則應該攝入9杯（2.2升）的水。這些水分的來源可以是水、果汁、咖啡、茶、蔬菜和水果等。但她亦提醒，正在服用特定藥物的民眾要查清楚所服藥物的功效，因為部分藥物具有脫水的作用。
台灣營養師程涵宇曾在其Facebook專頁及個人網站上發文，指出人體構造有7成都是水份，因此每天都要確保自己飲足夠的水。程涵宇指出，水有6大重要功能，包括促進代謝、排除廢物、代謝營養素、調節體溫、構成細胞成分，以及潤滑作用。她又列出9個重要的喝水時機，以及在該時機飲水的作用。
程涵宇提醒，飲水速度不宜太快，也應培養飲水的習慣，不要在想到的時候才喝、沒想到就不喝；另外她亦指出不要猛灌水，指對身體並沒有好處。至於每天應該喝多少水，她就建議用體重（kg）x 30ml的方式算出一天的目標飲水量，如果正處於減脂期間，則可以用體重（kg）x 40ml來計算。
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責任編輯：羅嘉欣