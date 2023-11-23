喝水養生｜飲水唔夠患糖尿病失智風險高64%　揭9大最佳飲水時機

▲ 美國一項研究顯示，身體攝取水份不足的人士患上糖尿病及失智症等慢性病的風險比常人高64%。

水分是維持人體運作的一大重要物質，除了能加快新陳代謝，亦有排毒的作用。有台灣醫生就引述美國研究，指出水分攝取不足的人士，更容易患上心臟及肺部疾病，增早死風險，而患上糖尿病、認知障礙症等慢性病的風險，亦比一般人高出64%。

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台灣腎臟科醫生江守山近日在個人Facebook專頁發文表示，保持攝取充足水分除了有助延長壽命之外，還可以減少罹患慢性健康問題的風險。他引述一項美國研究的數據，指出研究人員在分析了11,255人的數據，並持續追蹤25年後，發現血清鈉水準（身體水分不足的指標）較高的人，往往患有更多慢性健康問題。

此外，他們出現慢性健康問題的可能性亦比一般人高64%，這些慢性病包括心力衰竭、中風、動脈疾病、肺部疾病、糖尿病及失智等，他們也比血清鈉低水準的人更早死亡。而體內水分不足，也會影響15種生物指標，例如血壓、膽固醇及血糖等。

那麼，一個人每日應該攝取多少水分？美國國家心肺血液研究所（NHLBI）心血管再生醫學實驗室的研究員Natalia Dmitrieva表示，適當的水分可以減緩衰老並延長無病生活，並建議男性每天應該攝入12杯（2至3升）的水；女性則應該攝入9杯（2.2升）的水。這些水分的來源可以是水、果汁、咖啡、茶、蔬菜和水果等。但她亦提醒，正在服用特定藥物的民眾要查清楚所服藥物的功效，因為部分藥物具有脫水的作用。

台灣營養師程涵宇曾在其Facebook專頁及個人網站上發文，指出人體構造有7成都是水份，因此每天都要確保自己飲足夠的水。程涵宇指出，水有6大重要功能，包括促進代謝、排除廢物、代謝營養素、調節體溫、構成細胞成分，以及潤滑作用。她又列出9個重要的喝水時機，以及在該時機飲水的作用。

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程涵宇提醒，飲水速度不宜太快，也應培養飲水的習慣，不要在想到的時候才喝、沒想到就不喝；另外她亦指出不要猛灌水，指對身體並沒有好處。至於每天應該喝多少水，她就建議用體重（kg）x 30ml的方式算出一天的目標飲水量，如果正處於減脂期間，則可以用體重（kg）x 40ml來計算。

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責任編輯：羅嘉欣