【網上煽動】文員連登留言核炸中南海認煽動罪　官斥渲染暴力判囚4個月

▲ 文員於網上作出煽動言論，今被判囚4個月。資料圖片

46歲男文員涉於連登討論區多次留言，提到核炸北京中南海，並指內地各省要揭竿起義等，今（23日）於西九龍裁判法院承認1項作出具煽動意圖的作為罪，被判監4個月。裁判官斥被告渲染暴力，有機會煽動無知的人付諸行動。

被告鄒文偉（46歲，文員），今承認1項作出具煽動意圖的作為罪。案情指，被告在2023年3月21日至9月18日期間，以其連登帳戶「掘金拔龜骨」發表了49則具煽動性的留言，提及「各省都要揭竿起義」、「六四北京屠城再現」、「絕對要制裁律政司 家屬亦不能幸免」、「即刻核炸北京中南海」等，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或港府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

總裁判官蘇惠德判刑時引述被告背景指，被告與胞妹及患抑鬱的母親同住，母親近年病情轉差，需由被告照顧。辯方指被告受網上激進思想及虛假資訊影響而犯案，現已反省，報讀課程裝備自己。

裁判官指，被告在連登有關國際及本地時事政局的貼文下留言借題發揮，反覆主張挑戰中央主權及威望，鼓吹內地城市叛離中央的合法管治和傷害中央領導人。裁判官斥被告渲染暴力，有令無知的人有被煽動付諸行動的風險。裁判官以6個月作為量刑起點，基於被告認罪，判囚4個月。

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記者：陳曉欣