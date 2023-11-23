美食速報｜肉汁滲味蕾喚醒饞嘴細胞　平民價享日本產和牛日式燒肉

▲ 東京超人氣一人燒肉專門店「燒肉LIKE」又進駐旺角及北角，各式套餐選擇多，性價比高。

燒烤肉食的味覺、嗅覺、聽覺與視覺記憶，像迴轉一樣，久不久就會在腦海中浮現出來，令人不禁嘴饞地又想encore，百吃不厭。把一片片油花滿滿的肉片，輕輕躺在炙熱的網上，滋滋作響伴隨着肉香陣陣傳來，油花惹來了一閃一閃的火光，肉邊微焦，醮上醬汁，捲一口日本飯，肉汁滲進味蕾喚醒全身的饞嘴細胞。

最新影片推介：吳若希專訪

能夠親身旅遊日本歎日式燒肉當然好，但未必人人如願，有時工作、生活喘不過氣，偷得浮生獨自食個lunch享受一下日本風情，也是一種日常的輕奢。東京超人氣一人燒肉專門店「燒肉LIKE」，今個月又進駐人流暢旺的旺角 MOKO 新世紀廣場和鄰近北角港鐵站的北角匯，方便不同地區的燒肉愛好者隨時朝聖。

▲ 滋滋作響伴隨着肉香陣陣傳來，油花惹來了一閃一閃的火光，充滿味覺、嗅覺、聽覺與視覺享受。

北海道十勝豬五花腩

「燒肉 LIKE」自 2021 年初首度進軍香港後，3年間不斷拓展版圖，至今已有18間分店，進駐各區，讓各位燒肉狂迷毋須飛到日本，都能以超值價錢吃到頂級燒肉。今次乘着新店開幕，推出一系列的新品及超值優惠，還記得，年前推出的超人氣「牛小排&牛板腱套餐」，一吃便風靡一眾燒肉Fans，如今闊別一年多後，再度回歸，必定再次令粉絲着迷兼回味。

▲ 肉香四散，配上口感綿軟的日本白飯，味蕾的至高享受。

此外，超高 CP 值的期間限定「北海道十勝豬五花腩」也是熱門必嘗之選，這是與日本畜產物輸出促進協議會合作推出的。從北海道十勝引入獲優質日本豚商標認證的豬五花腩，這些豬隻生長於不論是飼料、水源、環境等亦受嚴格規管的農場，肉質及味道均有所保證，能夠帶出油花豐盛、肉嫩多汁的燒豚風味。

超值價錢品嘗日本和牛

至於主餐目方面，也迎來全新「牛五花&牛板腱&日本產和牛上級肩肉套餐」及「和牛 LIKE 套餐」，特選油花均勻而不膩的和牛，配搭其他受歡迎的牛肉部位，讓自問吃得刁鑽的牛魔王大飽口福，所有套餐均配白飯、和風湯及泡菜或迷你沙律。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

一個完美的套餐，當然要有甜品侍候，新推出期間限定「鯛魚燒紅豆夾心雪糕」，在爐火上每邊各烤10秒，讓夾心面烤出微焦，盡享即燒即食的「冰火」甜點滋味。

編輯：葉翠華